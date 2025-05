Le futur stade du PSG construit sur un site de Stellantis? La CGT dit ses inquiétudes

En quête d'un terrain pour bâtir sa nouvelle arène, le club de football de la capitale pourrait bien déménager du Parc des Princes à Poissy (Yvelines), avec un site industriel de Stellantis dans le viseur.

( AFP / JULIE SEBADELHA )

"Nous discutons avec le PSG". La direction de l'usine Stellantis de Poissy a indiqué lors d'un comité social et économique (CSE) extraordinaire tenu mardi 20 mai être en négociations avec le club de football parisien, pour le projet de nouveau stade mené par le Paris Saint-Germain.

Face à ces annonces, la CGT du géant automobile a exprimé son inquiétude pour la pérennité du site industriel, dont le foncier a été retenu parmi les sites d'Ile-de-France en lice pour le futur stade du PSG.

Lors de ce CSE consacré à l'avenir de l'usine, qui produit l'Opel Mokka et la DS3, les annonces de la direction, qui a présenté un plan à moyen terme, ont laissé "présager un avenir incertain pour (les) emplois", a estimé la CGT dans un communiqué. "Officiellement on a de la production jusqu'à fin 2027", a déclaré à l'AFP Jonathan Dos Santos, de la CGT du site, selon qui, lors de cette réunion, la direction n'a "pas annoncé de nouveau véhicule". L'usine "a un projet industriel établi jusqu'en 2028 (dont l’assemblage de l’Opel Mokka et de la DS3)", a confirmé la direction dans une réponse écrite à l'AFP.

"Au-delà", l'usine "poursuivra des activités industrielles", a-t-elle cependant assuré, promettant de discuter des futurs projets "avec les partenaires sociaux, le moment venu". La CGT a évoqué "la production d'un petit véhicule électrique ou hybride accessible au plus grand nombre".

Un terrain "très vaste" pour accueillir le projet

Concernant l'intérêt du finaliste de la Ligue des Champions de football pour les terrains que possède Stellantis sur le site, la direction souligne l'étendue "très vaste" du terrain, permettant "différentes activités additionnelles créatrices d'emploi". Elle a reconnu avoir "entamé des discussions avec le PSG qui pourraient être amené à réaliser des études exploratoires sur le site". Le club n'a cependant, à ce jour", "pas révélé sa décision", a-t-elle ajouté.

La CGT, qui revendique "un vrai plan de pérennisation du site avec l’ensemble des salariés, des sous-traitant et prestataires", a appelé à la "mobilisation de tous les salariés" pour la défense de l'emploi. L'usine emploie près de 2.500 personnes en CDI, a précisé la CGT. Une dizaine de villes de la région parisienne ont manifesté leur intérêt pour accueillir le futur stade, dont Poissy (Yvelines), Massy (Essonne), Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint Denis) et Ris-Orangis (Essonne).