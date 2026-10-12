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Le FTSE 100 termine en hausse, les valeurs financières et médicales compensant l'impact des prix du pétrole brut
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 18:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités après la clôture des marchés)

L'indice britannique FTSE 100 a légèrement progressé lundi, soutenu par les valeurs financières et celles du secteur des équipements médicaux, alors que les investisseurs attendaient avec impatience les données cruciales sur l'inflation aux États-Unis et les chiffres du PIB britannique attendus cette semaine pour mieux cerner les perspectives économiques.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a progressé de près de 1% à 10.656,28 points, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de taille moyenne .FTMC a gagné 0,47%.

* Les cours du pétrole LCOc1 ont bondi de 2% à 106,76 dollars le baril, oscillant près de leurs plus hauts niveaux depuis deux semaines, les attaques contre l’Arabie saoudite l’emportant sur les perspectives d’une augmentation de l’offre russe et d’un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine concernant les installations énergétiques O/R

* L’attention se portera également sur les rencontres du ministre britannique des Finances, John Healey, avec ses homologues étrangers lors de son premier déplacement aux réunions annuelles du Fonds monétaire international cette semaine

* Healey est sous pression à l'approche de son premier budget annuel, prévu le 28 octobre , alors qu'il doit faire face à une hausse des coûts d'emprunt et à un déficit budgétaire estimé à 36 milliards de livres sterling

* “Je travaillerai avec nos partenaires internationaux pour maintenir les échanges commerciaux, soutenir les familles et les entreprises, et rendre l’économie britannique plus forte et plus résiliente,” a déclaré Healey avant son discours lors des réunions du FMI plus tard cette semaine

* Le titre du groupe SSP SSPG.L , propriétaire de la chaîne Upper Crust, a reculé de 2,2% après que la société de courtage Berenberg a abaissé son objectif de cours de 245 à 225 livres sterling

* L'action Burberry BRBY.L a progressé de 1,9% après que le distributeur Frasers FRAS.L a porté sa participation dans la marque de luxe de 6,32% à 7,42%

* Les valeurs financières .FTNMX301010 figuraient parmi les plus performantes: HSBC Holdings HSBA.L , Standard Life

SDLF.L , Lloyds Banking Group LLOY.l , Barclays BARC.L , NatWest NWG.L et Standard Chartered STAN.L ont progressé de 1,7% à 2,3%

* Les actions du secteur des équipements et services médicaux .FTNMX201020 ont progressé de 2,75%

* Les acteurs du marché attendent les chiffres de l'inflation américaine attendus mercredi, tandis que les chiffres du PIB britannique pour le mois d'août devraient être publiés jeudi

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/10/2026 à 18:50:52.

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