Le FTSE 100 reste stable dans l'attente des chiffres de l'inflation aux États-Unis et des résultats de Nvidia

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* Les actions de BP et Shell reculent alors que la baisse des cours du pétrole pèse sur les valeurs énergétiques

* Une enquête montre que les anticipations d'inflation au Royaume-Uni ont augmenté en août après les baisses récentes

* Les constructeurs immobiliers, les détaillants et les sociétés minières mènent la hausse

Le FTSE 100 de Londres a affiché une évolution modérée mercredi,la chute des cours du pétrole ayant pesé sur les valeurs énergétiques et contrebalancé les hausses observées sur l’ensemble du marché, tandis que les investisseurs attendaient la publication de données clés sur l’inflation aux États-Unis et les résultats trimestriels de Nvidia. L’indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE était pratiquement inchangé à 10 875,87 points à 10 h 27 GMT, tandis que l’indice FTSE 250 des valeurs de taille moyenne .FTMC progressait de 0,3 %.

* Les cours du pétrole ont chuté de plus de 2 dollars le baril après que l'Iran a annoncé avoir repris les négociations avec son voisin Oman concernant la gestion du détroit d'Ormuz. O/R

* Téhéran a précisé que les discussions portaient sur un « couloir de navigation temporaire commun » traversant le détroit et sur un accord visant à déminer la zone, ce qui a fait naître l’espoir d’un assouplissement des contraintes de navigation sur cette voie maritime stratégique du Moyen-Orient.

* La baisse des cours du brut a entraîné le secteur de l’énergie .FTNMX601010 en baisse de 1,8 %, les géants pétroliers BP BP.L et Shell SHEL.L reculant respectivement de 1,4 % et 2,4 %.

* Les détaillants de luxe .FTNMX402040 ont progressé de 1 %, les constructeurs immobiliers .FTNMX402020 ont gagné 2 % et le secteur des voyages et des loisirs .FTNMX405010 a avancé de 1 %.

* Les secteurs des métaux précieux .FTNMX402040 et de l’exploitation minière industrielle .FTNMX551020 ont également progressé respectivement de 1,8 % et 1 %, alors même que les métaux reculaient par rapport à leurs récents sommets dans l’attente de données cruciales sur l’inflation aux États-Unis, susceptibles d’apporter de nouveaux indices sur les perspectives de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt.

* Les valeurs du secteur des logiciels ont reculé, emmenées par une baisse de 3,5 % de Sage Group SGE.L . Relx REL.L et Experian EXPN.L ont quant à elles perdu entre 1 % et 1,4 %.

* Les investisseurs attendaient également avec intérêt la publication , plus tard dans la journée, des résultats du deuxième trimestre de Nvidia NVDA.O afin de déterminer si le boom des dépenses lié à l’intelligence artificielle peut continuer à soutenir les valorisations élevées du marché.

* Par ailleurs, les anticipations d’inflation du grand public au Royaume-Uni ont augmenté en août, inversant la tendance après avoir baissé ces derniers mois, selon une enquête publiée mardi par la banque américaine Citi et l’institut de sondage YouGov.

* Parmi les valeurs de moyenne capitalisation, le titre de la société minière Hochschild Mining HOCM.L a grimpé de 8,6 % après que son chiffre d’affaires du premier semestre a progressé de 62 % par rapport à l’année précédente, ce qui en a fait l’une des valeurs les plus performantes du FTSE 250.