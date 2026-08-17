Le FTSE 100 recule pour la sixième journée consécutive, pénalisé par les valeurs du secteur de la consommation

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* Les sociétés minières profitent de la hausse des cours de l'or et du cuivre

* Le FTSE 100 recule de 0,3 %; le FTSE 250 recule de 0,7 %

* Publication des chiffres de l'inflation britannique prévue mercredi

(Dernières informations à la clôture des marchés)

Les marchés boursiers londoniens ont clôturé en baisse lundi, le FTSE 100 enregistrant sa sixième journée consécutive de pertes, sous l'effet d'un recul des secteurs de consommation qui a entraîné l'indice à la baisse.

L'indice des valeurs vedettes FTSE 100 .FTSE a reculé de 0,3 % à 10 720,30 points, clôturant à son plus bas niveau depuis plus de trois semaines. L'indice des valeurs moyennes FTSE 250

.FTMC a chuté de 0,7 % à 24 704,40 points, enregistrant sa plus forte baisse en pourcentage depuis plus de trois semaines.

* Le président américain Donald Trump a déclaré que l’Iran devrait capituler pour mettre fin à la guerre avec les États-Unis, après qu’un haut responsable iranien eut affirmé que Téhéran ne ferait qu’aggraver les tensions dans le détroit d’Ormuz et dans l’ensemble de la région en cas d’échec de la diplomatie, assombrissant encore davantage les espoirs d’un accord de paix.

* Les cours du pétrole LCOc1 CLc1 ont légèrement progressé, le Brent gagnant 0,5 % à 89,02 dollars lundi. O/R

* Les opérateurs suivront de près les chiffres de l’emploi au Royaume-Uni attendus mardi et les données sur l’inflation mercredi, à la recherche d’indices supplémentaires sur l’orientation de la politique monétaire de la Banque d’Angleterre.

* “Plus nous resterons sans aucune forme de résolution, plus il est probable que le Brent teste la barre des 100 dollars le baril, atteinte ces derniers mois”, a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell. “Cela pourrait signifier que tout soulagement en matière d’inflation n’est que temporaire.”

* Les indices FTSE 350 des biens de consommation courante

.FTNMX402040 , des boissons .FTNMX451010 et des produits d’hygiène personnelle, des médicaments et de l’alimentation

.FTNMX452010 ont reculé de 1,9 % à 2,7 %, devenant ainsi les secteurs les plus touchés.

* Les employeurs britanniques sont restés réticents à embaucher et la confiance des entreprises est restée proche de ses niveaux les plus bas en dehors de la pandémie de COVID-19, selon une enquête publiée par le Chartered Institute of Personnel and Development.

* La note de crédit souveraine de la Grande-Bretagne a été maintenue à “AA-”, avec une perspective stable, par Fitch vendredi en fin de journée.

* AstraZeneca AZN.L a progressé de 0,9 % après que le laboratoire pharmaceutique a annoncé que son association Tagrisso-Orpathys et son produit Enhertu, développé en partenariat avec Daiichi Sankyo, avaient atteint leurs principaux objectifs.

* Les valeurs minières ont contribué à limiter les pertes de l’indice FTSE 100, alors que les cours de l’or se raffermissaient et que le cuivre atteignait son plus haut niveau depuis plus de six mois. Fresnillo FRES.L a progressé de 1,6 % et Anglo American AAL.L a gagné 2 %. Rio Tinto RIO.L et Glencore GLEN.L ont enregistré des hausses comprises entre 1 % et 0,9 %.

* Rolls-Royce RR.L a progressé de 1,5 % après que Morgan Stanley et Citigroup ont relevé leurs objectifs de cours pour le titre.