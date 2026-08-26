Le FTSE 100 recule légèrement sous l'effet des valeurs du secteur de la santé et de l'énergie ; les pourparlers entre l'Iran et Oman au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations à la clôture des marchés)

* Le FTSE 100 recule après six séances consécutives de hausse

* Le FTSE 250 progresse, tandis que Hochschild Mining s'envole après une hausse de 62% de son chiffre d'affaires au premier semestre

* Les investisseurs suivent les résultats de Nvidia et analysent les chiffres de l'inflation aux États-Unis

Le FTSE 100 de Londres a légèrement reculé mercredi, les valeurs de la santé et de l'énergie ayant pesé sur le moral des investisseurs, tandis que ces derniers évaluaient également les données sur l'inflation aux États-Unis et attendaient les résultats trimestriels de Nvidia.

L'indice des valeurs vedettes FTSE 100 .FTSE a reculé de 0,07% à 10 878,12 points, après six séances consécutives de hausse, tandis que l'indice des valeurs moyennes FTSE 250

.FTMC a progressé de 0,17%.

* Les chiffres de l’inflation aux États-Unis se sont révélés globalement conformes aux prévisions , renforçant légèrement les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain.

* Un haut responsable iranien a déclaré que l’Iran et Oman travaillaient sur les détails d’un accord concernant le détroit d’Ormuz.

* Les valeurs du secteur de l'énergie .FTNMX601010 ont reculé de 0,67%, suivant la tendance des cours du pétrole qui ont légèrement baissé de 0,08%.

* Les valeurs du secteur de la santé .FTUB2010 ont également pesé sur le marché, reculant de 1,18%.

* Les ventes au détail britanniques ont reculé en août, après avoir enregistré en juillet leur meilleure performance depuis six mois

* Les valeurs de consommation, telles que British American Tobacco BATS.L , Imperial Brands IMP.L et Unilever ULVR.L , ont progressé, soutenant ainsi l’indice principal.

* Les valeurs du secteur des logiciels ont reculé, emmenées par une baisse de 3,76% de Sage Group SGE.L . Experian EXPN.L et Relx REL.L ont perdu entre 1,22% et 1,4%.

* Les investisseurs attendaient la publication, plus tard dans la journée, des résultats du deuxième trimestre de Nvidia

NVDA.O afin de déterminer si le boom des dépenses lié à l’IA pouvait continuer à soutenir les valorisations élevées du marché.

* Parmi les valeurs de moyenne capitalisation, la société minière Hochschild Mining HOCM.L a grimpé de 5,4% après avoir enregistré au premier semestre un chiffre d’affaires en hausse de 62% par rapport à l’année précédente, ce qui en a fait l’une des valeurs les plus performantes du FTSE 250.