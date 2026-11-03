Le FTSE 100 recule alors que les craintes d'inflation s'intensifient en raison de la hausse des cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités)

L'indice britannique FTSE 100 a légèrement reculé mardi, la remontée des cours du pétrole ayant pesé sur l'appétit pour le risque, à la veille des élections de mi-mandat aux États-Unis et de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre prévue cette semaine.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a reculé de 0,5 % à 10.705,31 points à 10 h 43 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a glissé de 0,3 %.

* Les cours du pétrole brut ont progressé de plus de 1,5 %, après une chute de 7 % lundi, à la suite d’une déclaration officielle iranienne indiquant qu’un accord pour mettre fin à la guerre était encore loin d’être conclu O/R

* La hausse des prix du pétrole a attisé les craintes inflationnistes, et de nombreuses banques centrales ont relevé leurs taux d'intérêt; la Banque d'Angleterre (BoE) devrait très probablement procéder à une hausse de 25 points de base jeudi

* Les valeurs de l’aérospatiale et de la défense

.FTNMX502010 ont figuré parmi les principaux freins à l’indice mardi, reculant de 1,2 %, Rolls-Royce RR.L et Relx REL.L perdant chacune plus de 1,6 %

* Les sociétés minières de métaux industriels .FTNMX551020 ont chuté de 2,1 %, atteignant leur plus bas niveau depuis près de quatre mois, alors que les cours du cuivre ont atteint leur plus bas niveau depuis sept semaines. Anglo American AAL.L et Antofagasta ANTO.L ont perdu respectivement 2,8 % et 2 %

MET/L

* Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux .FTNMX551030 ont chuté de près de 2,7 %, atteignant leur plus bas niveau depuis trois mois, dans le sillage d’une baisse de 1 % des cours de l’or GOL/

* Mardi, les marchés suivront de près les élections de mi-mandat aux États-Unis, pour lesquelles une bonne performance des démocrates est déjà anticipée par les cours, ce qui pourrait donner le ton aux marchés mondiaux cette semaine

* Drax Group DRX.L a dominé l’indice FTSE Midcap avec un bond de 9 %, après que le producteur d’électricité a annoncé un partenariat avec Brookfield Asset Management BAM.N et Radiant pour développer un centre de données

* Coca-Cola Europacific Partners CCEPC.L a reculé de 2,4 % après que l’embouteilleur a signalé des pressions sur ses coûts

* Associated British Foods ABF.L , propriétaire de Primark, a affiché la plus forte baisse du FTSE 100 avec un recul de 3 % après avoir prévu une baisse de son bénéfice annuel

* L'assureur Hiscox HSX.L a progressé de 3 % après avoir annoncé une hausse de 9,5 % de ses primes d'assurance au cours des neuf premiers mois de 2026