Le FTSE 100 recule alors qu'AstraZeneca chute suite aux pourparlers de fusion avec Bristol Myers

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* L'action AstraZeneca recule de 6,2 % après l'annonce de discussions en vue d'une fusion avec Bristol Myers Squibb

* Le FTSE 250 progresse de 1 %, surperformant l'indice des valeurs vedettes FTSE 100

* Clarkson bondit de 7,8 % après avoir publié des perspectives annuelles optimistes

L'indice britannique FTSE 100 a reculé lundi, les actions d'AstraZeneca ayant chuté suite à des informations faisant état d'un éventuel rapprochement avec le laboratoire pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb, tandis que la baisse des cours du pétrole a pesé sur les poids lourds du secteur de l'énergie, BP et Shell.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a reculé de 0,10 % à 10.857,49 points à 09h31 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a progressé de près de 1 % à 24.206,25 points.

* L'action AstraZeneca AZN.L a chuté de 6,2 %, les investisseurs s'interrogeant sur la pertinence d'une fusion avec Bristol Myers Squibb BMY.N après des informations faisant état de discussions préliminaires visant à créer l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde. Le titre a enregistré la plus forte baisse du FTSE 100.

* "La réaction initiale du marché à ces informations est très prudente, ce qui reflète une méfiance compréhensible face à l’ampleur de l’opération. Les transactions majeures de ce type se heurtent souvent à des difficultés liées à l’intégration et à l’harmonisation des différentes cultures d’entreprise", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

* Dans le même temps, l'action BP BP.L a reculé de 1,6 % et celle de Shell SHEL.L de 0,8 %, alors que les cours du Brent LCOc1 ont chuté d'environ 5 % après que le président américain Donald Trump a renoncé à une nouvelle attaque contre l'Iran, cherchant à conclure un accord rapide qui mettrait un terme aux ambitions nucléaires de Téhéran et permettrait la réouverture du détroit d'Ormuz . O/R

* Le marché boursier britannique dans son ensemble et les marchés boursiers mondiaux ont toutefois été rassurés par la baisse des cours du pétrole.

* Les valeurs du secteur de la construction résidentielle, sensibles aux taux d'intérêt, notamment celles de Vistry Group

VTYV.L , Bellway BWY.L et Persimmon PSN.L , ont progressé de 4,8 % à 6,9 %, les rendements obligataires britanniques ayant baissé dans le sillage du recul des cours du pétrole.

* L'activité manufacturière britannique s'est développée pour le neuvième mois consécutif en juillet, mais à son rythme le plus lent depuis quatre mois, selon les données de l'indice des directeurs d'achat de S&P Global , qui indiquent un regain d'impact de la guerre en Iran vers la fin du mois dernier.

* Parmi les autres titres en vue, la société britannique de services maritimes Clarkson CKN.L a progressé de 7,8 %, en tête des hausses parmi toutes les valeurs cotées à Londres, après avoir publié des perspectives annuelles optimistes.