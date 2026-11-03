Le FTSE 100 met fin à une série de quatre jours de hausse, sous l'effet des valeurs minières et bancaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières informations à la clôture des marchés)

L'indice britannique FTSE 100 a enregistré mardi sa plus forte baisse journalière depuis un mois, sous la pression des valeurs minières et bancaires, à la veille des élections de mi-mandat aux États-Unis et de la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt prévue cette semaine.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a terminé en baisse de 1,1% à 10 638,43 points, après quatre séances consécutives de hausse. L'indice FTSE 250 des valeurs de taille moyenne .FTMC a clôturé en baisse de 0,5% à 24 674,91 points.

* Les sociétés minières de métaux industriels ont figuré parmi les principaux freins à la hausse, le cuivre ayant atteint son plus bas niveau depuis plusieurs semaines. L’indice FTSE 350 des ressources de base .FTUB5510 a chuté de 2,6%, Antofagasta

ANTO.L reculant de 3,5% et Glencore GLEN.L de 2,8% MET/L

* Les cours du brut ont reculé de 2% dans un contexte de forte volatilité, après une chute de 7% lundi, les investisseurs évaluant les négociations visant à mettre fin aux conflits en Ukraine et en Iran O/R

* La hausse des cours du pétrole a attisé les craintes inflationnistes, et de nombreuses banques centrales ont relevé leurs taux d’intérêt; la Banque d’Angleterre (BoE) devrait emboîter le pas avec une hausse de 25 points de base jeudi

* "Alors que le marché anticipe un cycle complet de hausses, nous pensons qu’une ou deux mesures suffiront à se prémunir contre d’éventuelles répercussions supplémentaires sur l’économie dans son ensemble", a déclaré Alessia Berardi, responsable de la macroéconomie mondiale à l’Amundi Investment Institute

* Les valeurs bancaires ont également reculé avant la décision de la BoE, l’indice FTSE 350 des banques .FTUB3010 reculant de 1,6%. HSBC Holdings HSBA.L a perdu 2,0% et a constitué le principal frein au FTSE 100

* Les marchés suivaient de près les élections de mi-mandat aux États-Unis mardi. Les marchés ont déjà intégré un bon résultat des démocrates, ce qui pourrait donner le ton aux marchés mondiaux pour la semaine

* Drax Group DRX.L figurait parmi les valeurs les plus performantes de l’indice FTSE Midcap, avec un bond de 6,6%, après que le producteur d’électricité a annoncé un partenariat avec Brookfield Asset Management BAM.N et Radiant pour développer un centre de données

* Coca-Cola Europacific Partners CCEPC.L a reculé de 2,1% après que l’embouteilleur a signalé des pressions sur ses coûts

* Associated British Foods ABF.L , propriétaire de Primark, a mené la baisse du FTSE 100 avec un recul de 2,2% après avoir prévu une baisse de son bénéfice annuel

* L'assureur Hiscox HSX.L a progressé de 2,9% après avoir annoncé une hausse de 9,5% de ses primes d'assurance au cours des neuf premiers mois de 2026