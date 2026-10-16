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Le FTSE 100 britannique enregistre sa meilleure semaine depuis six mois grâce à la remontée des valeurs défensives
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 18:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières nouvelles à la clôture des marchés)

Les valeurs vedettes britanniques ont connu leur meilleure semaine depuis six mois,les investisseurs se ruant vers les secteurs défensifs ayant compensé la chutedes titres liés à l’intelligence artificielle, tandis que les assurances données par le ministre des Finances, John Healey, concernant la discipline budgétaire ont également favorisé l’appétit pour le risque.

Le .FTSE FTSE 100, fortement orienté vers l'exportation, a clôturé en hausse de 0,38 % à 10.881,90 points, enregistrant un gain hebdomadaire de 3,1 %, le plus important depuis début avril, tandis que le .FTMC FTSE 250, dédié aux valeurs de moyenne capitalisation, a progressé de 0,45 %.

* Les ETF britanniques axés sur les grandes capitalisations ont attiré 3,38 milliards de dollars de flux nets estimés depuis le début de l’année, ce qui représentedéjà le plus gros total annuel depuis 2020, selon les données de Morningstar.

* “Les flux vers les fonds passifs suivent généralement la performance, mais ils reflètent également la volonté des investisseurs de se diversifier au-delà des valeurs technologiques américaines à très grande capitalisation et d’élargir leur exposition aux actions”, a déclaré Michael Born, analyste chez Morningstar

* Les biens de consommation courante ont soutenu la hausse. Le fabricant de cigarettes British American Tobacco BATS.L a progressé de 2,1 %, tandis que Diageo DGE.L , propriétaire de Johnnie Walker, a gagné 1,9 %

* Les secteurs des boissons .FTNMX451010 et des équipements et services médicaux .FTNMX201020 ont progressé respectivement de 7,8 % et 6,9 % au cours de la semaine

* Les constructeurs immobiliers .FTNMX402020 ont bondi de plus de 6 % au cours de la semaine après que Healey a réaffirmé jeudi son engagement en faveur de la discipline budgétaire

* Les banques .FTNMX301010 sont restées stables vendredi, se remettant des pertes initiales provoquées par un article selon lequel Healey était susceptible de taxer les établissements de crédit dans le budget

* Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey , a déclaré que les signes d’inflation de second tour étaient limités, à la veille de la publication des chiffres de l’inflation la semaine prochaine

* Selon les données de LSEG, les opérateurs anticipent quatre hausses des taux de la Banque d'Angleterre au cours des 12 prochains mois

* Les valeurs du secteur de la défense .FTNMX502010 ont poursuivi leur forte progression ce jour-là: BAE Systems

BAES.L et Babcock International BAB.L ont respectivement progressé de 2,6 % et 3,6 %

* THG THG.L a connu sa meilleure semaine depuis six mois, avec une hausse de 30 % après que la société de commerce en ligne a revu à la hausse, jeudi, ses prévisions de bénéfice annuel ajusté de base

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BRIT. AMERICAN TOBACCO
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DIAGEO
1 790,750 GBX LSE +1,98%
FTSE 100
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FTSE 250
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