Le fournisseur de solutions énergétiques INNIO dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Le fournisseur de solutions énergétiques INNIO Holding a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Si la reprise des introductions en bourse a redonné confiance aux marchés, la volatilité persistante et les risques géopolitiques maintiennent les investisseurs sur le qui-vive, incitant les entreprises à aller de l'avant avec leurs introductions tant que la fenêtre est ouverte.

INNIO fournit des services d'électricité, de chauffage et de compression pour des infrastructures critiques telles que les centres de données, les services publics et les opérations industrielles.

La société sera cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "INIO". Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les chefs de file de l'opération.