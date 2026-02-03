 Aller au contenu principal
Le fournisseur de services pétroliers RPC chute après des résultats du quatrième trimestre inférieurs aux estimations
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 18:16

3 février - ** Les actions du fournisseur de services pétroliers RPC RES.N chutent de 19,03% à 5,36 dollars après les résultats du 4ème trimestre

** La société affiche un bénéfice net ajusté de 9,40 millions de dollars au quatrième trimestre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 13,06 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 425,78 millions de dollars, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 426,46 millions de dollars

** Les revenus de la société diminuent en raison du ralentissement des vacances et de l'augmentation des dépenses liées aux services filaires

** Sur les six analystes qui suivent le titre, un le note à "achat", quatre à "conserver" et un à "vente"; leur objectif de cours médian est de 6 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, RPC a baissé de 14,05 % au cours de l'année dernière

