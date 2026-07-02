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Le fournisseur de centres de données Forgent Power recule alors qu'un investisseur privé cède ses parts
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 13:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juillet - ** Les actions de Forgent Power Solutions ( FPS.N ) ont reculé de 1,3 % à 49,24 (XX,XX euros) dollars en pré-ouverture jeudi, après la fixation du prix d’une offre secondaire d’environ 2,1 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars ** FPS, qui fabrique des équipements de distribution électrique utilisés dans les centres de données, a annoncé mercredi en fin de journée l'offre de 43,65 millions d'actions au prix de 49 (XX,XX euros) dollars

** Le prix de l'opération a été fixé avec une décote de 1,8 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société de capital-investissement Neos Partners a cédé environ 29,1 millions d’actions; FPS utilisera le produit net tiré de la vente d’environ 14,6 millions d’actions pour racheter des actions à Neos

** La société a lancé lundi soir une offre de 35 millions d’actions après la clôture de son titre à 54,99 (XX,XX euros) dollars

** Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les co-chefs de file ** En mai , Neos avait réduit sa participation lors d’une offre secondaire de 2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, et en mars à la suite de l’introduction en bourse de Forgent en février , dont le prix d’émission avait été fixé à 27 (XX,XX euros) dollars ** Avant cette offre, Neos détenait environ 51 % des droits de vote de FPS, selon le prospectus ; la société compte environ 304,4 millions d’actions en circulation

** 7 analystes sur 8 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », contre 1 qui recommande de « conserver »; l’objectif de cours médian est de 60 (XX,XX euros) dollars, selon les données de LSEG

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