Le fournisseur d'indices MSCI ne fera aucun commentaire à la suite de la réunion en Indonésie

Le fournisseur d'indices MSCI a déclaré mardi qu'il ne fera aucun commentaire sur les discussions individuelles, au lendemain d'une réunion avec des responsables indonésiens visant à répondre à ses préoccupations concernant la transparence du marché, qui ont ébranlé les actions indonésiennes.

"Dans le cadre de notre gouvernance indicielle standard et de notre cadre de consultation, MSCI s'engage régulièrement avec les acteurs du marché et les parties prenantes concernées. Nous ne commentons pas les discussions individuelles", a déclaré la société dans un communiqué transmis à Reuters.

Des fonctionnaires indonésiens ont rencontré MSCI lundi, a déclaré Hasan Fawzi, superviseur en chef des marchés de capitaux à l'OJK, l'autorité de régulation financière indonésienne, à des journalistes plus tard dans la journée, ajoutant que la réunion s'était "bien déroulée" et que les deux parties avaient convenu de discussions au niveau technique.