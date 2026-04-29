Le fournisseur d'énergie Entergy affiche une hausse de son bénéfice au premier trimestre grâce à une forte demande des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur d'électricité américain Entergy ETR.N a annoncé mercredi une hausse de 6,7 % de son bénéfice au premier trimestre, la forte augmentation de la demande en électricité liée aux centres de données et la hausse des ventes au détail ayant contribué à compenser la hausse des coûts.

La demande en électricité aux États-Unis a atteint des niveaux records en 2025 et devrait croître encore plus rapidement à mesure que les entreprises technologiques développent en flèche leurs centres de données, dont certains consomment autant d'électricité qu'une ville entière.

Outre la demande des centres de données pour l'intelligence artificielle et les cryptomonnaies, la consommation d'électricité des foyers et des entreprises a également augmenté, les consommateurs se tournant de plus en plus vers l'électricité plutôt que vers les combustibles fossiles pour le chauffage et les transports.

Entergy fournit de l'électricité à environ 3 millions de clients en Arkansas, en Louisiane, au Mississippi et au Texas.

La société a déclaré que ses ventes au détail, corrigées des variations climatiques , avaient augmenté de 6 % par rapport à l'année dernière, soutenues par une hausse de la consommation industrielle due à l'augmentation des ventes aux centres de données, aux producteurs de métaux et aux clients du secteur des transports.

Les ventes industrielles de ce fournisseur d'énergie basé à La Nouvelle-Orléans ont progressé de près de 15 % au cours du trimestre, pour atteindre 15 895 gigawattheures.

Toutefois, au 31 mars, le niveau d'endettement de l'entreprise a augmenté de 10 % pour atteindre 34,18 milliards de dollars.

Entergy a également vu ses dépenses d'exploitation augmenter de près de 22 % pour atteindre 2,61 milliards de dollars sur la période janvier-mars.

La société a enregistré un bénéfice net de 384,92 millions de dollars, soit 83 cents par action, contre 360,76 millions de dollars, soit 82 cents par action, il y a un an.

Sur une base ajustée, le bénéfice ajusté d'Entergy a grimpé à 86 cents par action, conformément à l'estimation moyenne des analystes, selon les données compilées par LSEG.