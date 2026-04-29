 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fournisseur d'énergie Entergy affiche une hausse de son bénéfice au premier trimestre grâce à une forte demande des centres de données
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur d'électricité américain Entergy ETR.N a annoncé mercredi une hausse de 6,7 % de son bénéfice au premier trimestre, la forte augmentation de la demande en électricité liée aux centres de données et la hausse des ventes au détail ayant contribué à compenser la hausse des coûts.

La demande en électricité aux États-Unis a atteint des niveaux records en 2025 et devrait croître encore plus rapidement à mesure que les entreprises technologiques développent en flèche leurs centres de données, dont certains consomment autant d'électricité qu'une ville entière.

Outre la demande des centres de données pour l'intelligence artificielle et les cryptomonnaies, la consommation d'électricité des foyers et des entreprises a également augmenté, les consommateurs se tournant de plus en plus vers l'électricité plutôt que vers les combustibles fossiles pour le chauffage et les transports.

Entergy fournit de l'électricité à environ 3 millions de clients en Arkansas, en Louisiane, au Mississippi et au Texas.

La société a déclaré que ses ventes au détail, corrigées des variations climatiques , avaient augmenté de 6 % par rapport à l'année dernière, soutenues par une hausse de la consommation industrielle due à l'augmentation des ventes aux centres de données, aux producteurs de métaux et aux clients du secteur des transports.

Les ventes industrielles de ce fournisseur d'énergie basé à La Nouvelle-Orléans ont progressé de près de 15 % au cours du trimestre, pour atteindre 15 895 gigawattheures.

Toutefois, au 31 mars, le niveau d'endettement de l'entreprise a augmenté de 10 % pour atteindre 34,18 milliards de dollars.

Entergy a également vu ses dépenses d'exploitation augmenter de près de 22 % pour atteindre 2,61 milliards de dollars sur la période janvier-mars.

La société a enregistré un bénéfice net de 384,92 millions de dollars, soit 83 cents par action, contre 360,76 millions de dollars, soit 82 cents par action, il y a un an.

Sur une base ajustée, le bénéfice ajusté d'Entergy a grimpé à 86 cents par action, conformément à l'estimation moyenne des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

ENTERGY
114,710 USD NYSE +1,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 30.04.2026 06:06 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s'exprime depuis la Maison Blanche, le 23 avril 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump dit envisager une réduction des forces armées américaines en Allemagne
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:20 

    Donald Trump a déclaré mercredi qu'il envisageait une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne, après des propos vindicatifs contre le chancelier allemand à propos de la guerre en Iran. "Les Etats-Unis étudient et examinent actuellement ... Lire la suite

  • Un grand écran affiche le logo de Samsung dans une gare de Séoul, le 30 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )
    Samsung voit son bénéfice net trimestriel multiplié par six grâce à l'IA
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:14 

    Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite

  • Des bateaux d'une flotille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza quittent le port Vell de Barcelone en Espagne, le 12 avril 2026 ( AFP / Josep LAGO )
    La flottille pour Gaza encerclée par l'armée israélienne selon ses organisateurs
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:13 

    Les organisateurs d'une nouvelle flottille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza ont affirmé jeudi que leurs bateaux avaient été encerclés par la marine israélienne dans les eaux internationales et que le contact avait été perdu avec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank