Le fonds souverain norvégien s'apprête à revoir ses règles éthiques suite à un examen minutieux mené par les États-Unis

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* La Commission publiera les conclusions de son rapport jeudi à 7 h 00 GMT

* Le ministre des Finances affirme que sa priorité est que le fonds conserve une base de financement diversifiée

* Cette révision pourrait ouvrir la voie à la levée de l'interdiction des armes nucléaires par le Fonds

* Les organisations de la société civile s'opposent à toute réduction de la transparence

par Gwladys Fouche

La Norvège devrait revoir les règles éthiques régissant son fonds souverain de 2 300 milliards de dollars à la lumière des conclusions d’une commission nommée par l’État, attendues jeudi, un an après avoir suspendu ses désinvestissements face à l’examen minutieux des États-Unis .

L’administration Trump avait protesté contre le désinvestissement du fonds des actions de Caterpillar

CAT.N en raison de l’utilisation des bulldozers de cette entreprise américaine à Gaza et en Cisjordanie occupée.

Quelques semaines plus tard, le Parlement norvégien a voté en faveur d’une suspension des désinvestissements fondés sur des critères éthiques par le plus grand fonds souverain au monde, dans l’attente des conclusions d’un examen dont les résultats doivent être publiés jeudi à 7 h 00 GMT.

Le gouvernement a nié que cette décision ait été motivée par la crainte de froisser les États-Unis, où plus de la moitié des actifs du fonds sont investis.

Avant la suspension, le Conseil d’éthique, l’organisme indépendant de surveillance éthique du fonds, avait formulé des recommandations de désinvestissement et les avait transmises au conseil d’administration de la banque centrale, qui avait le dernier mot. Le conseil d’administration suivait généralement les recommandations du Conseil d’éthique.

Depuis la suspension, toutes les recommandations ont en revanche été transmises à Norges Bank Investment Management, l’opérateur du fonds, et aucun désinvestissement n’a été effectué pendant cette période.

Le ministre des Finances, Jens Stoltenberg, a déclaré que la sécurisation du fonds, qui finance un quart des dépenses publiques du pays, était «l’une des choses les plus importantes que nous faisons en Norvège».

"Le monde change et la chaîne de valeur est de plus en plus intégrée. Il est difficile de faire la distinction entre les produits civils et militaires", a-t-il déclaré mercredi à Reuters.

Il a également souligné la concentration de la valeur du fonds dans une poignée d’entreprises, principalement des géants américains de la technologie tels que Nvidia NVDA.O , Apple

AAPL.O et Amazon AMZN.O , dix d’entre elles représentant plus de 20 % de la valeur de son portefeuille d’actions.

"Ce type de concentration ... signifie que des décisions individuelles peuvent avoir des conséquences bien plus importantes que par le passé", a déclaré M. Stoltenberg, ancien secrétaire général de l’OTAN, ajoutant que sa priorité était que le fonds continue d’investir de manière diversifiée.

"Nous ne devons pas prendre de mesures susceptibles de compromettre cet objectif. Parallèlement, nous devons disposer d’un cadre éthique solide", a-t-il déclaré lors d’une interview au Parlement norvégien.

Les propositions de la commission serviront de base au gouvernement pour formuler les siennes dans le cadre d’un livre blanc annuel sur le fonds souverain, attendu au printemps 2027.

ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA DÉFENSE

L’un des changements envisageables concerne l’interdiction faite au fonds d’investir dans des entreprises fabriquant des armes nucléaires ou leurs composants clés, ce qui exclut de fait les plus grandes entreprises mondiales du secteur de la défense.

M. Stoltenberg a demandé à la commission d'examiner si les armes nucléaires, en tant que moyen de dissuasion, devaient être prises en considération.

Si la commission recommandait de lever cette interdiction, le fonds pourrait investir dans les plus grandes entreprises du secteur de la défense.

Sa liste d’exclusion cite actuellement Lockheed Martin

LMT.N , Boeing BA.N , Airbus AIR.PA , BAE Systems BAES.L , Safran SAF.PA , Thales TCFP.PA , BWX Technologies BWXT.N , Northrop Grumman NOC.N , Fluor FLR.N , General Dynamics

GD.N , Huntington Ingalls Industries HII.N , Jacobs Solutions

J.N , L3Harris Technologies LHX.N et L&T LART.NS .

Des organisations de la société civile, dont la Croix-Rouge norvégienne, affirment que cela légitimerait l’investissement dans des armes de destruction massive.

"La manière dont la Norvège investit des sommes importantes contribue à établir des normes à l’échelle mondiale", a déclaré la Croix-Rouge dans sa contribution à la commission.

TRANSPARENCE DU FONDS

M. Stoltenberg avait précédemment déclaré à Reuters que la transparence du fonds, qui publie les raisons de ses désinvestissements, posait des dilemmes.

Une fois que le fonds se désengageait d’une entreprise, le conseil publiait l’intégralité de sa recommandation, y compris son raisonnement, fruit de plusieurs mois, voire années, d’enquêtes, offrant ainsi une source d’information unique au public et aux autres investisseurs.

L’idée que ces recommandations puissent ne plus être rendues publiques a suscité des inquiétudes parmi les organisations de la société civile, qui estiment que cela constitue une source d’information essentielle tant pour le grand public que pour les investisseurs.

Certains militants craignent également que le Conseil d’éthique ne soit purement et simplement supprimé.