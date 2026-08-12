Le fonds souverain norvégien affiche un bénéfice record de 184 milliards de dollars au premier semestre 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation du directeur général, d'une comparaison des résultats et d'informations contextuelles dans les paragraphes 4 à 8)

* Le bénéfice de janvier à juin est le meilleur résultat semestriel jamais enregistré

* Les valeurs technologiques asiatiques ont tiré les performances semestrielles vers le haut

* La direction s'inquiète de la forte concentration en valeurs technologiques

* Le fonds déclare détenir une participation de 1,2 milliard de dollars dans SpaceX

* Le plus grand fonds souverain au monde, avec 2 300 milliards de dollars d'actifs

par Gwladys Fouche

Le fonds souverain norvégien, qui pèse 2 300 milliards de dollars et est le plus important au monde, a enregistré un bénéfice record de 1 750 milliards de couronnes norvégiennes (soit 184,3 milliards de dollars), au premier semestre, porté par les valeurs technologiques, a-t-il annoncé mercredi.

Investissant les recettes de l'État norvégien issues de la production de pétrole et de gaz, le fonds détient en moyenne 1,5 % de l'ensemble des sociétés cotées dans le monde, ce qui en fait le plus grand investisseur individuel au monde.

« Ce résultat s’explique par les bons rendements enregistrés sur les marchés boursiers, notamment ceux des valeurs technologiques asiatiques », a déclaré le directeur général Nicolai Tangen dans un communiqué accompagnant les résultats semestriels. Le rendement du fonds au premier semestre a dépassé le précédent record de 1 500 milliards de couronnes établi au cours des six premiers mois de 2023, et correspondait approximativement au produit intérieur brut nominal annuel (PIB) d’un pays comme l’Ouzbékistan, qui compte environ 39 millions d’habitants, selon une comparaison réalisée par Reuters.

UNE CONCENTRATION DE PUCES

Pourtant, la direction du fonds a averti à plusieurs reprises que de futures guerres et une récession économique pourraient anéantir une grande partie de ses actifs.

M. Tangen a déclaré mercredi que les dix premières entreprises de son portefeuille représentaient désormais 20 % de la valeur du fonds, la plupart d’entre elles appartenant au secteur technologique, ce qui accroît le risque de concentration lié à sa stratégie d’investissement indexée.

« Ce n’est que des puces, des puces, des puces, des puces, des puces… Nous n’avons jamais observé une telle concentration auparavant », a déclaré M. Tangen.

Toute modification de cette stratégie devrait être approuvée par le Parlement norvégien, un processus qui prend généralement des années.

Mardi soir, le fonds a annoncé pour la première fois qu’il détenait une participation de 0,05 % dans SpaceX SPCX.O , l’entreprise d’Elon Musk, d’une valeur de 1,22 milliard de dollars au 30 juin, dans une liste mise à jour de ses participations.

Cette participation était modeste par rapport à ses autres participations dans le secteur technologique.

Il détenait une participation de 1,28 %, d’une valeur de 62 milliards de dollars, dans Nvidia NVDA.O , une participation de 1,24 %, d’une valeur de 52 milliards de dollars, dans Apple

AAPL.O , une participation de 1,17 %, d’une valeur de 50 milliards de dollars, dans Alphabet GOOGL.O , une participation de 1,27 %, d’une valeur de 35 milliards de dollars, dans Microsoft MSFT.O et une participation de 1,7 %, d’une valeur de 34 milliards de dollars, dans Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW , selon les données du fonds.

Au total, le fonds est investi dans environ 7 100 entreprises à travers le monde. Il investit également dans des obligations, l’immobilier et des projets liés aux énergies renouvelables. L'action SpaceX a connu une forte hausse à la suite de son introduction en bourse record fin juin, avant de reculer brutalement , les investisseurs s'interrogeant sur la justification d'une valorisation élevée, à 77 fois le chiffre d'affaires prévisionnel.