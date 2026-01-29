Le fonds souverain de la Norvège a gagné 247 milliards de dollars en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds souverain de la Norvège a obtenu un retour sur investissement de 15,1% en 2025, soit 2,36 trillions de couronnes (247,42 milliards de dollars), a déclaré jeudi Norges Bank Investment Management.

(1 $ = 9,5385 couronnes norvégiennes)