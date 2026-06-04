Le fonds souverain d'Abu Dhabi s'allège au capital d'ADP

Abu Dhabi Investment Authority a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 mai, directement et par l'intermédiaire de la société Platinum Compass B 2018 RSC Limited qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital d'Aéroports de Paris (ADP), à la suite d'une cession d'actions sur le marché.

Le fonds souverain contrôlé par l'émirat d'Abu Dhabi a précisé détenir, directement et indirectement, 4 864 792 actions ADP représentant autant de droits de vote, soit 4,92% du capital et 2,93% des droits de vote de l'opérateur aéroportuaire français.