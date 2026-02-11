Le fonds public indonésien est prêt à augmenter ses investissements après la chute des marchés boursiers

Le fonds de sécurité sociale indonésien BPJS Ketenagakerjaan, l'un des plus grands investisseurs institutionnels du pays, est prêt à augmenter ses investissements en actions dans le cadre des plans de la bourse visant à doubler le flottant minimum des actions, a déclaré son directeur des investissements mercredi.

Environ 120 milliards de dollars de valeur de marché ont été retirés des actions indonésiennes depuis que le fournisseur d'indices MSCI a averti le mois dernier que le pays risquait d'être rétrogradé au rang de marché frontière parce que les données de marché disponibles obscurcissent la propriété des actions et les pratiques de transactions.

L'Indonésie prévoit d'augmenter le niveau minimum de flottant, ou d'actions librement négociables, à 15 %, contre 7,5 % actuellement, au fil du temps, dans le cadre des propositions de réforme pour répondre aux préoccupations de MSCI.

BPJS Ketenagakerjaan, qui gère des actifs d'une valeur de 900,7 trillions de rupiahs (53,69 milliards de dollars), serait prêt à acheter certaines des actions nouvellement émises dont les fondamentaux sont solides, conformément à l'objectif du fonds d'augmenter l'exposition au marché boursier jusqu'à 25 % d'ici 2028, a déclaré son directeur des investissements Edwin Ridwan dans une interview.

(1 $ = 16 775,0000 rupiahs)