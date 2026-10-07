Le Fonds polonais de développement pourrait soutenir des projets liés aux réacteurs modulaires de petite taille (SMR) en Pologne et à l'étranger

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Le Fonds polonais de développement (PFR) pourrait soutenir des investissements dans des petits réacteurs nucléaires modulaires à travers la Pologne, ainsi que les projets à l'étranger de la société locale Synthos Green Energy (SGE), a déclaré mercredi le directeur général du fonds, Mikolaj Raczynski.

* La Pologne prévoit de construire sa première centrale nucléaire afin de réduire sa dépendance au charbon, tandis que des projets d’investissement dans des petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR) sont également à l’étude.

* La semaine dernière, SGE, qui détient les droits sur la technologie SMR de GE Vernova Hitachi en Europe centrale, a annoncé avoir conclu un accord avec Orlen PKN.WA concernant un projet commun de SMR à Włocławek, en Pologne.

* M. Raczynski a précisé que le PFR n’était pas nécessaire pour la construction de la centrale de Wloclawek, mais que le projet de SMR avait toujours envisagé plusieurs sites, sur lesquels le fonds pourrait éventuellement jouer un rôle.

* SGE prévoit également de construire un parc de 14 SMR en Grande-Bretagne pour un coût total de 35 milliards de livres sterling (46 milliards de dollars) et a conclu des accords préliminaires pour le déploiement de SMR en Hongrie et en Slovaquie.

* M. Raczynski a également déclaré que PFR était ouvert à différents scénarios lorsqu’on lui a demandé si PFR serait uniquement intéressé par une participation à la partie polonaise du projet et non à la SGE dans son ensemble.(1 dollar = 0,7567 livre sterling)