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Le fonds immobilier spécialisé dans le cannabis Innovative Industrial recule après l'émission d'obligations échangeables d'une valeur de 250 millions de dollars
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 22:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** L'action d'Innovative Industrial Properties IIPR.N , société spécialisée dans l'acquisition et la location de biens immobiliers à des exploitants d'installations de cannabis agréés par l'État, a reculé de 2,6% à 58,75 $ après la clôture du marché, alors qu'elle cherche à lever des fonds

** La société d'investissement immobilier cotée (REIT) lance une offre privée de 250 millions de dollars de billets échangeables à échéance 2029

** Elle prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour son fonds de roulement et à des fins générales, notamment le remboursement de la dette et le financement d'investissements conformes à sa stratégie d'investissement

** Elle a également l'intention d'utiliser jusqu'à 50 millions de dollars du produit de l'émission pour racheter ses propres actions afin de faciliter la couverture des investisseurs en obligations échangeables

** L'action IIPR a clôturé en hausse de 1,9% à 60,34 $ mardi, soit une progression de 27,5% depuis le début de l'année

** La société basée à Park City, dans l'Utah, affiche une capitalisation boursière d'environ 1,7 milliard de dollars

** Sur les 6 analystes couvrant le titre, 1 recommande “d'acheter”, 4 “de conserver” et 1 “de vendre”; le cours cible médian est de 56 dollars, selon les données de LSEG

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