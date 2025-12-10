 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 019,00
-0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le fonds Destiny Tech100 bondit après la publication d'un rapport indiquant que SpaceX prépare une introduction en bourse de grande envergure
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 11:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions de Destiny Tech100 DXYZ.N , un fonds qui investit dans des poids lourds privés de la technologie, grimpent de 9,6% à 30,52 dollars avant le marché

** SpaceX, la société d'Elon Musk, cherche à s'introduire en bourse l'année prochaine, afin de lever plus de 25 milliards de dollars pour une valorisation supérieure à 1 000 milliards de dollars, a rapporté Reuters mardi

** Au 30 septembre, SpaceX est la plus grande participation de DXYZ et représente 23,3% de l'exposition économique du fonds

** L'action DXYZ a été divisée par deux cette année, mais se négocie toujours à une prime de 145% par rapport à sa valeur nette d'inventaire au 30 septembre

** Cela contraste avec les fonds fermés typiques, qui se négocient généralement à une décote par rapport à leur valeur nette d'inventaire (VNI)

** La VNI est la valeur des avoirs d'un fonds, par action, après déduction de tous ses engagements

Valeurs associées

DESTINY TECH
27,8350 USD NYSE +1,40%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank