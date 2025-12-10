Le fonds Destiny Tech100 bondit après la publication d'un rapport indiquant que SpaceX prépare une introduction en bourse de grande envergure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions de Destiny Tech100 DXYZ.N , un fonds qui investit dans des poids lourds privés de la technologie, grimpent de 9,6% à 30,52 dollars avant le marché

** SpaceX, la société d'Elon Musk, cherche à s'introduire en bourse l'année prochaine, afin de lever plus de 25 milliards de dollars pour une valorisation supérieure à 1 000 milliards de dollars, a rapporté Reuters mardi

** Au 30 septembre, SpaceX est la plus grande participation de DXYZ et représente 23,3% de l'exposition économique du fonds

** L'action DXYZ a été divisée par deux cette année, mais se négocie toujours à une prime de 145% par rapport à sa valeur nette d'inventaire au 30 septembre

** Cela contraste avec les fonds fermés typiques, qui se négocient généralement à une décote par rapport à leur valeur nette d'inventaire (VNI)

** La VNI est la valeur des avoirs d'un fonds, par action, après déduction de tous ses engagements