Le fonds de pension suédois AP7 exclut 35 autres entreprises de ses investissements

Le fonds de pension gouvernemental suédois AP7 a ajouté 35 entreprises à la liste noire de son portefeuille, principalement des producteurs de combustibles fossiles, exclus de ses investissements pour des raisons de durabilité environnementale, a déclaré l'opérateur du fonds lundi.

La liste des nouvelles exclusions comprend le français TotalEnergies TTEF.PA , le britannique BP BP.L , le norvégien Aker BP AKRBP.OL , le groupe américain Chevron Corp CVX.N et le japonais Idemitsu Kosan 5019.T , a indiqué AP7 dans un communiqué.

Le fonds AP7, qui gère 1,4 trillion de couronnes suédoises (148,6 milliards de dollars), a désormais exclu plus de 140 entreprises de ses investissements, comme le montre sa liste d'exclusions, pour des raisons éthiques allant des violations des droits de l'homme et des droits du travail à l'environnement et à la corruption.

(1 $ = 9,4198 couronnes suédoises)