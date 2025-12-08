Suez annonce de nouveaux partenariats en Chine

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le géant français de l'eau et des déchets Suez a annoncé lundi deux partenariats en Chine, dans les provinces du Jiangsu et du Shandong, à l'extrême Est du pays.

"Suez annonce la signature de deux collaborations avec des acteurs locaux du Jiangsu et du Shandong, pour intensifier la coopération dans les secteurs de l’eau et des déchets", a indiqué le groupe.

Une annonce qui semble intervenir comme une réponse à des rumeurs relayées ces derniers mois par certains médias, de désengagement du groupe de la Chine, un pays où il est présent depuis un demi-siècle.

"Ces nouvelles opportunités illustrent l'ambition de Suez de poursuivre sa croissance en Chine", a ainsi déclaré le directeur général du groupe, Xavier Girre, cité dans le communiqué.

"Nous sommes fiers de la confiance de nos partenaires chinois et déterminés à déployer des infrastructures de pointe et des services innovants de gestion de l'eau et des déchets, au service des industriels et collectivités", a-t-il ajouté.

Plus concrètement, dans la province du Jiangsu, Suez va étudier avec les responsables de la zone de développement économique de Lianyun, "un projet d'investissement pour la construction et l'exploitation d'une nouvelle unité de traitement des eaux industrielles", pour un investissement évalué à environ 440 millions de RMB, soit quelque 53 millions d'euros.

La zone de Lianyun, qui "rassemble plus de 1.000 entreprises, notamment dans les matériaux de nouvelle génération", fait face à une "demande croissante en eau industrielle de qualité supérieure", a précisé Suez.

Dans la province du Shandong, Suez a signé "un protocole d'accord avec Shandong Public Water Group" qui "vise à renforcer la coopération au niveau stratégique plutôt que projet par projet", a précisé Suez.

Cette alliance "élargira son périmètre au-delà des services d'eau pour inclure le développement des infrastructures et la gestion des déchets", a ajouté le groupe.

Certains médias, dont La Lettre, avaient fait état l'été dernier de la volonté de l'un des principaux actionnaires, le fonds américain GIP, de céder les actifs chinois du groupe.

Les activités de Suez en Asie ont débuté il y a environ 70 ans, en Asie du Sud-Est, avant de s'étendre en Chine il y a près de 50 ans. Suez compte en Asie plus de 6.500 collaborateurs et plus de 40 coentreprises aux côtés de partenaires locaux.