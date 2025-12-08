Brigitte Macron qualifie de "sale connes" des militantes qui ont interrompu un spectacle d'Ary Abittan

Brigitte Macron à l'Élysée le 21 mai 2025 ( POOL / Christophe PETIT TESSON )

Brigitte Macron a qualifié de "sales connes" des militantes féministes qui ont interrompu samedi un spectacle de l'humoriste Ary Abittan, selon une vidéo publiée lundi, l'entourage de l'épouse du chef de l'Etat évoquant "une critique de la méthode radicale employée" par ce collectif.

Samedi soir, quatre militantes du collectif féministe #NousToutes, portant des masques à l'effigie de l'acteur avec la mention "violeur", ont interrompu son spectacle dans la salle parisienne des Folies Bergère, scandant "Abittan violeur", a rapporté cette organisation dans un communiqué.

Fin 2021, l'humoriste a été accusé de viol par une jeune femme qu'il fréquentait depuis quelques semaines. Après trois ans d'enquête, l'instruction a abouti à un non-lieu confirmé en appel en janvier, mais son retour sur scène est depuis contesté par des féministes protestant régulièrement aux abords des salles où il se produit.

Le lendemain de cette interruption, dimanche, Brigitte Macron est allée voir sa représentation parisienne, accompagnée de sa fille Tiphaine Auzière.

Sur une vidéo publiée lundi par le site de l'hebdomadaire Public, on voit la Première dame apporter son soutien à Ary Abittan en coulisses avant le spectacle.

"J'ai peur", lui dit-il.

"S'il y a des sales connes on va les foutre dehors", lui répond Brigitte Macron, en riant. "Surtout des bandits masqués", ajoute-t-elle.

"Brigitte Macron insulte les féministes mobilisées contre la programmation par les Folies Bergère de Bolloré d'Ary Abittan accusé de viol", s'est indignée sur le réseau X la députée de La France insoumise Sarah Legrain. "Un non-lieu n'efface pas la parole et les ITT d’une femme", a-t-elle ajouté.

Interrogé par l'AFP, l'entourage de l'épouse d'Emmanuel Macron a assuré qu'il ne fallait "voir dans cet échange qu'une critique de la méthode radicale employée par ceux qui ont perturbé, masqués, le spectacle d'Ary Abittan samedi soir pour empêcher que l'artiste se produise sur scène". "Brigitte Macron n'approuve pas cette méthode radicale", a-t-on ajouté de même source.