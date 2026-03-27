Le fonds de crédit privé Oaktree va satisfaire l'intégralité des demandes de rachat s'élevant à 8,5 %

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(Ajout des détails de la lettre et du contexte aux paragraphes 5, 8 à 15)

Un fonds de crédit privé appartenant à Oaktree Capital Management a décidé d'honorer l'intégralité des demandes de rachat s'élevant à 8,5 % qu'il a reçues au cours du premier trimestre, selon une déclaration réglementaire déposée vendredi, ce qui en fait le dernier gestionnaire d'actifs à avoir décidé de ne pas plafonner les retraits.

Il rachètera environ 13,9 millions d'actions, soit 6,8 % des actions en circulation des investisseurs du fonds Oaktree Strategic Credit Fund (OSC), tandis que Brookfield, la société mère d'Oaktree, achètera 1,7 % d'actions supplémentaires pour aider le gestionnaire d'actifs à satisfaire 100 % des demandes de rachat ce trimestre.

Plusieurs gestionnaires d'actifs ont plafonné les rachats à la limite trimestrielle habituelle de 5 % à la suite d'une récente flambée des rachats dans le sillage des gros titres négatifs sur le crédit privé qui ont suscité un examen minutieux de ce secteur d'environ 2 000 milliards de dollars en ce qui concerne les normes de prêt, les évaluations et la transparence.

Certains, comme Blackstone BX.N , ont au contraire décidé d'honorer 100 % des rachats au cours du premier trimestre afin d'apaiser les inquiétudes des investisseurs.

Les demandes de rachat du North Haven Private Income Fund, de l'Apollo Debt Solutions BDC et de l'Ares Strategic Income Fund de Morgan Stanley ont chacune dépassé 10 % des actions au cours du premier trimestre. Toutes ces sociétés ont appliqué la limite trimestrielle habituelle de 5 %.

Les sociétés de développement commercial non cotées, comme Oaktree Strategic Credit Fund, offrent généralement des liquidités trimestrielles aux investisseurs par le biais d'offres publiques de rachat portant sur un maximum de 5 % des actions.

"UNE CORRECTION PLUTÔT QU'UNE CRISE

La confiance entourant le crédit privé - défini au sens large comme le prêt direct aux entreprises en dehors du système bancaire traditionnel - a évolué après les faillites très médiatisées de First Brands et de Tricolor, qui ont alimenté les craintes des investisseurs de voir apparaître d'autres "cafards".

L'année dernière, le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, avait fait sourciller en avertissant que d'autres "cafards" pourraient émerger des poches de la machinerie de crédit de Wall Street, d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars.

Le sentiment des investisseurs a également été ébranlé par les craintes que les perturbations liées à l'IA dans les entreprises de logiciels ne rendent vulnérable le secteur du crédit privé, qui a été un prêteur clé pour le secteur de la technologie.

Oaktree a déclaré que, bien que le marché du crédit privé traverse une période de calibrage après plusieurs années de croissance rapide, ce changement fait partie d'un cycle de crédit normal plutôt que d'une détérioration généralisée du crédit.

"En fin de compte, nous pensons que l'environnement actuel représente une correction plutôt qu'une crise. La réévaluation en cours des prix des logiciels et du crédit privé en général était, à bien des égards, déjà en cours avant les événements récents", a déclaré le fonds.

"Nous pensons qu'il y aura une dispersion croissante au sein de la classe d'actifs", a-t-il ajouté, se faisant l'écho d'autres gestionnaires d'actifs.

RÉINITIALISATION DES DIVIDENDES

Le fonds a également décidé de ramener le dividende mensuel de 18 cents à 16 cents par action. Oaktree a déclaré que cette décision reflétait l'environnement actuel des bénéfices, caractérisé par des taux d'intérêt plus bas et des spreads de crédit plus serrés.

"Comme l'a fait remarquer Milton Friedman, il n'y a pas de repas gratuit: le coût du maintien de la poudre sèche aujourd'hui est l'acceptation d'un revenu plus faible à court terme", a déclaré le fonds dans une lettre aux actionnaires.

Au 23 mars, le fonds disposait de 1,8 milliard de dollars de liquidités provenant de l'encaisse et des facilités de crédit non utilisées.