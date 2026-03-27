Le gouvernement autrichien envisage d'interdire les médias sociaux aux enfants

Le gouvernement autrichien, dirigé ‌par les conservateurs, a annoncé vendredi qu'il prévoyait d'interdire l'accès aux ​réseaux sociaux aux mineurs de moins de 14 ans, devenant le dernier pays en date à vouloir légiférer sur ce sujet.

Les membres du cabinet ​issus des trois partis au pouvoir ont annoncé un accord de principe sur cette interdiction, ​destinée à protéger les mineurs des "algorithmes ⁠addictifs" et de contenus tels que les abus sexuels.

Ils n'ont pas ‌été en mesure de préciser la date de son entrée en vigueur et doivent encore s'entendre sur les modalités ​de sa mise en ‌œuvre.

"Nous protégerons résolument, à l'avenir, les enfants et les ⁠jeunes contre les effets néfastes des réseaux sociaux", a déclaré le vice-chancelier et leader des sociaux-démocrates Andreas Babler.

"Nous ne resterons plus les bras croisés ⁠face à ces ‌plateformes qui rendent nos enfants dépendants et, souvent, malades... ⁠Les risques associés à cet usage ont été ignorés trop longtemps, ‌il est désormais temps d'agir", a-t-il ajouté.

L'Australie est devenue le ⁠premier pays au monde à interdire en décembre l'accès ⁠aux réseaux sociaux ‌aux moins de 16 ans. Plusieurs autres nations envisagent ou s'orientent vers ​des restrictions similaires. En France, l'Assemblée ‌nationale a approuvé en janvier une interdiction pour les moins de 15 ans.

Un projet de ​loi devrait être finalisé d'ici la fin du mois de juin, ont déclaré Andreas Babler et Alexander Proell, le secrétaire d'Etat ⁠conservateur chargé de la numérisation.

Andreas Babler a également précisé que le gouvernement ne dresserait pas la liste des plateformes concernées, mais se baserait sur le caractère addictif de leurs algorithmes et sur la présence de contenus tels que la "violence sexualisée".

(Reportage François Murphy, version française Elena Smirnova, édité ​par Benoit Van Overstraeten)