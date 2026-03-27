LVMH visé par une enquête en Italie sur pratiques déloyales envers les mineurs

Le groupe de luxe LVMH présente ses résultats annuels 2025 à Paris

L'autorité ‌italienne de la concurrence (AGMC) ​a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête sur LVMH ​Profumi e Cosmetici Italia, filiale du ​géant français du ⁠luxe, Sephora Italia et ‌Benefit Cosmetics, pour d'éventuelles pratiques commerciales déloyales liées ​à ‌l'encouragement de l'usage de ⁠masques pour le visage, de sérums et de crèmes ⁠anti-âge chez ‌les mineurs.

L'enquête porte sur ⁠à l'utilisation prématurée ‌par ces groupes de ⁠cosmétiques de produits pour ⁠adultes chez ‌les enfants et les adolescents, ​précise ‌l'AGMC dans un communiqué.

"Ces pratiques s'inscrivent dans le ​cadre plus large de la 'cosmétixie', une ⁠obsession pour les soins de la peau chez les mineurs", ajoute l'AGMC.

(Rédigé par Augustin Turpin, rédigé par Benoit ​Van Overstraeten)