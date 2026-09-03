Le fonds de crédit privé de Blackstone maintient son plafond à 5 % alors que les demandes de rachat restent élevées

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* Au troisième trimestre, les investisseurs ont cherché à racheter environ 10 % des actions de BCRED

* Les sorties nettes se sont élevées à environ 3 %, tandis que les nouvelles souscriptions ont totalisé près de 750 millions de dollars

* BCRED indique que les remboursements de prêts et les entrées de fonds dépassent les rachats

(Ajout d’informations contextuelles et de détails aux paragraphes 5 à 7, 9 à 10 et 13)

Blackstone BX.N continue de limiter les retraits de son fonds phare de crédit privé, les demandes de retrait étant restées élevées au troisième trimestre, selon un document réglementaire publié jeudi.

Les investisseurs ont cherché à retirer environ 10 % des parts au troisième trimestre du Blackstone Private Credit Fund (BCRED), d’une valeur de 77,2 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près au niveau du trimestre précédent . Le fonds rachètera 5 % des parts, seuil habituel pour ce type de véhicules.

“Nous estimons que cela offre une liquidité aux actionnaires tout en préservant le capital à déployer dans de nouveaux investissements”, a déclaré BCRED dans une note destinée aux investisseurs.

Les dernières données indiquent que les particuliers fortunés continuent de chercher à se désengager de ces véhicules après avoir, pendant de nombreuses années, investi massivement dans des fonds offrant une exposition à des actifs rarement négociés.

Ces derniers mois ont été l’une des périodes les plus surveillées pour le secteur du crédit privé, marquée par une vague de gros titres négatifs concernant les bouleversements liés à l’IA, l’exposition aux logiciels et les normes de crédit.

Certains analystes de Wall Street s’attendent à ce que les rachats restent élevés jusqu’à la fin de l’année 2026 et au début de l’année 2027.

L’action Blackstone a progressé d’environ 2 % en début de séance. Le titre a reculé de 11,2 % depuis la dernière clôture.

Le plus grand fonds de crédit privé au monde a enregistré des sorties nettes d’environ 3 %, le nombre de nouveaux acheteurs ayant diminué au cours du trimestre, ce qui a entraîné près de 750 millions de dollars d’entrées.

Les autres produits de gestion de patrimoine privé de Blackstone ont toutefois connu une dynamique de levée de fonds plus forte par rapport au deuxième trimestre, selon la note d'information destinée aux investisseurs.

ARRIÉRÉ DE DEMANDES NON TRAITÉES

Une partie des 4,3 milliards de dollars de demandes de rachat reçues par BCRED au troisième trimestre provenait d’investisseurs qui avaient également présenté des offres au cours du trimestre précédent, ce qui fait écho aux commentaires antérieurs formulés par d’autres fonds majeurs.

BCRED avait honoré environ la moitié des demandes de rachat, d’un montant de 4,5 milliards de dollars, au deuxième trimestre, laissant un arriéré de 2,3 milliards de dollars de demandes non satisfaites, dont une part importante a été soumise à nouveau lors de la dernière offre publique de rachat.

Le fonds reste bien capitalisé, les remboursements de prêts et les entrées de capitaux continuant de dépasser les rachats d’actions, a indiqué BCRED.

Les fondamentaux restent solides et la grande majorité des sociétés du portefeuille affichent des performances conformes aux attentes, voire supérieures, a précisé le fonds.

Ses actions de classe I ont généré un rendement total annualisé de 9 % depuis leur création, ce qui, selon le fonds, représente une prime d’environ 290 points de base par rapport aux prêts à effet de levier.

Les périodes de rachat des principaux fonds de crédit privés non cotés américains pour le troisième trimestre ont commencé à prendre fin en début de semaine. Les périodes d’offre publique d’achat concernant d’autres véhicules devraient expirer tout au long du mois de septembre.