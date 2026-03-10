 Aller au contenu principal
Le fonds de crédit privé de 33 milliards de dollars de Cliffwater devrait connaître des rachats de plus de 7 %, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 22:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de la société au paragraphe 4)

Cliffwater LLC devra probablement faire face à des demandes de rachat supérieures à 7 % de son fonds de crédit privé phare, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Cliffwater Corporate Lending Fund, qui gère environ 33 milliards de dollars d'actifs, est un fonds d'intervalle et doit rembourser les investisseurs à hauteur de 5 % par trimestre si les demandes atteignent ce niveau, a ajouté le rapport.

La société n'a pas encore décidé si elle allait limiter les rachats à 5 ou 7 %, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier ce rapport de manière indépendante. Un porte-parole de Cliffwater s'est refusé à tout commentaire.

Le crédit privé a connu une vague de retraits d'investisseurs cette année alors que les inquiétudes s'accumulent sur la détérioration de la qualité du crédit, en particulier dans les prêts aux sociétés de logiciels qui pourraient être perturbées par l'intelligence artificielle.

Certains analystes estiment que ces craintes sont exagérées et que les fondamentaux du crédit restent stables, mais les investisseurs sont restés méfiants.

