Le fonds de crédit privé Ares limite les retraits des investisseurs après une forte augmentation des demandes de rachat

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(Ajout du contexte et des actions au paragraphe 7)

Le fonds de crédit privé ARES.N d'Ares Management a limité les rachats à 5 % après que les investisseurs ont cherché à retirer environ 11,6 % du total des actions en circulation, selon un dépôt réglementaire effectué mardi.

Cette décision fait écho à des décisions similaires prises récemment par des sociétés de capital privé concurrentes, notamment Blackstone BX.N et BlackRock's HPS Corporate Lending Fund, de limiter les rachats à 5 %.

Les investisseurs ont retiré des milliards de dollars de certains des plus grands fonds de crédit privés au cours des derniers mois, dans le contexte d'une avalanche de titres négatifs sur ce secteur d'environ 2 000 milliards de dollars.

La majorité des demandes de rachat du fonds de crédit privé d'Ares ont été faites par un nombre limité de family offices et de petites institutions qui représentent moins de 1 % de ses plus de 20 000 actionnaires, a-t-il déclaré.

Ares Strategic Income Fund restituera 524,5 millions de dollars, soit 5 % de ses actions en circulation, a-t-il déclaré.

"Nous avons pris cette décision, comme toutes les décisions d'allocation de capital, en fonction de ce que nous pensons être les meilleurs intérêts du fonds et de toutes nos parties prenantes", a déclaré Ares Strategic Income Fund dans une lettre adressée aux actionnaires.

Les actions d'Ares Management, qui géraient environ 623 milliards de dollars d'actifs à la fin de l'année 2025, ont chuté de 3 % dans les échanges avant bourse.

Le fonds de crédit privé d'Apollo Global APO.N , Apollo Debt Solutions (ADS), d'une valeur de 25 milliards de dollars, a également plafonné les rachats à 5 % lundi, après que les investisseurs ont cherché à retirer environ 11,2 % de ses actions en circulation.

Selon les analystes, les fonds de crédit privés sont confrontés à leur premier test décisif pour l'ensemble du secteur en raison du nombre élevé de demandes de rachat, et la façon dont ils vont gérer les prochains trimestres va probablement façonner leurs relations avec les investisseurs pour les années à venir.

Nombreux sont ceux qui, à Wall Street, ont établi un parallèle avec la vague de rachats qui a frappé les fonds de revenus immobiliers américains non négociés il y a quelques années, lorsque la peur des valorisations a effrayé certains investisseurs.

"Bien que nous nous attendions à ce que les rachats restent élevés au cours des prochains trimestres, il existe désormais un précédent sain pour le calcul au prorata des rachats", a déclaré Glenn Schorr, analyste chez Evercore.