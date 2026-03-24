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Voiture incendiée dans le quartier juif d'Anvers: enquête pour participation à un groupe terroriste
information fournie par AFP 24/03/2026 à 15:31

Des soldats belges montant la garde devant une synagogue d'Anvers, le 23 mars 2026 ( AFP / JOHN THYS )

Des soldats belges montant la garde devant une synagogue d'Anvers, le 23 mars 2026 ( AFP / JOHN THYS )

Une voiture a été incendiée lundi soir dans le quartier juif d'Anvers, en Belgique, et deux mineurs rapidement interpellés sont soupçonnés de participation aux activités d'un groupe terroriste, a indiqué mardi le parquet de la cité portuaire.

"Sur la base des premières constatations et à ce stade de l'enquête, un juge d'instruction a été saisi pour incendie volontaire de nuit et participation aux activités d'un groupe terroriste", a souligné le parquet dans un communiqué.

"Une vidéo de revendication qui circule a été versée à l'enquête", a-t-il ajouté.

L'enquête sur les motivations des suspects se poursuit activement.

Le parquet n'a pas précisé s'ils étaient soupçonnés de s'en être délibérément pris à des intérêts de la communauté juive.

Dans un témoignage recueilli sur les lieux, devant l'épave de la voiture, la chaîne publique flamande VRT a présenté sa propriétaire comme Fatia, une femme d'origine marocaine, qui a dit avoir été victime du vol d'objets de valeur dans son véhicule, avant qu'il ne soit incendié.

Ces faits surviennent sur fond de guerre au Moyen-Orient, mettant aux prises l'Iran, Israël et les Etats-Unis depuis près de quatre semaines.

SITE Intelligence Group, un site spécialisé dans la veille de la mouvance jihadiste à travers le monde, a fait état d'une vidéo de revendication de l'incendie par un groupe présenté comme pro-iranien, dénommé "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya".

Ce même groupe a revendiqué, également dans une vidéo, l'incendie ayant détruit quatre ambulances de la communauté juive à côté d'une synagogue à Londres dans la nuit de dimanche à lundi. Une revendication dont les autorités britanniques ont dit examiner l'authenticité.

A Anvers, l'incendie s'est produit lundi peu après 23H30 (22H30 GMT), et la police a pu interpeller un quart d'heure plus tard les deux suspects, originaires de la ville portuaire, selon le parquet.

La voiture était stationnée dans une rue du quartier des diamantaires, où vit une grande partie de la communauté juive orthodoxe d'Anvers.

La communauté juive a plusieurs fois été prise pour cible récemment, comme à Liège où l'explosion d'un engin artisanal a endommagé la synagogue historique de la ville le 9 mars. Cela a été suivi de deux incidents similaires, les 13 et 14 mars aux Pays-Bas, également de nuit, ciblant une synagogue puis une école juive, sans faire là non plus aucun blessé.

Concernant l'explosion de Liège, le parquet fédéral, compétent en matière de terrorisme, avait dit rapidement après les faits analyser une vidéo potentiellement jihadiste en revendiquant la responsabilité. Des images également signées par ce groupe jusqu'à récemment inconnu, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, d'après SITE.

Ce groupe est qualifié de pro-iranien par SITE Intelligence Group, tandis que l'International Centre for Counter-Terrorism, centre de recherche basé aux Pays-Bas, souligne que le message de revendication sur les faits de Londres a circulé sur des comptes en ligne de milices chiites pro-iraniennes.

Ce mois-ci le gouvernement belge a décidé de renforcer la surveillance des lieux juifs du pays en déployant des militaires en soutien de la police.

La mesure est effective depuis lundi, dans un premier temps aux abords des synagogues, écoles et crèches juives d'Anvers et Bruxelles.

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