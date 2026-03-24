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Dossiers Epstein: la banque Edmond de Rothschild perquisitionnée vendredi à Paris (sources proches du dossier à l'AFP)
information fournie par AFP 24/03/2026 à 15:18

Logo de la banque Edmond de Rothschild à son siège de Genève, le 8 mars 2016 ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Logo de la banque Edmond de Rothschild à son siège de Genève, le 8 mars 2016 ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le siège de la banque Edmond de Rothschild à Paris a été perquisitionné vendredi dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet national financier pour corruption d'agents publics visant le diplomate français Fabrice Aidan, cité dans les dossiers Epstein, a appris mardi l'AFP de sources proches du dossier.

Cette perquisition a été réalisée en présence d'Ariane de Rothschild, directrice générale de la banque, a précisé l'une des sources.

Fabrice Aidan, cité dans les dossiers Epstein lorsqu'il était détaché par la France aux Nations Unies, a travaillé dans la banque avant de rejoindre le groupe énergétique Engie qui a mis fin à ses fonctions à la suite de ces révélations.

"La banque Edmond de Rothschild coopère pleinement avec la justice dans le cadre de cette enquête menée par le parquet national financier. Par ailleurs une enquête interne a été diligentée dès la révélation de soupçons concernant cet ancien salarié, qui était en poste de 2014 à 2016", a réagi auprès de l'AFP une source proche de la banque.

Les investigations sont menées par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) qui a entendu Fabrice Aidan fin février en audition libre dans le cadre de cette enquête.

Le nom du diplomate a été dévoilé en janvier lors de la publication par les autorités américaines de milliers de documents déclassifiés liés à Jeffrey Epstein. Fabrice Aidan y est cité à plusieurs reprises pour avoir transmis des informations diplomatiques à l'homme d'affaires et criminel sexuel américain ou lui avoir rendu service entre 2010 et 2017.

Après la révélation du nom du diplomate, le ministre des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait saisi la justice mi-février et lancé une enquête administrative ainsi qu'une procédure disciplinaire contre Fabrice Aidan.

Affaire Epstein

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