Wall Street minée par le rebond du pétrole

Des opérateurs à la Bourse de New York le 12 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York recule mardi, plombée par la hausse des prix du pétrole et le retour des incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient, après la bouffée d'optimisme de la veille.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones cédait 0,51%, l'indice Nasdaq reculait de 0,78% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,53%.

"En général, les marchés réagissent dans le sens inverse de l'évolution des prix du pétrole", rappelle auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Après une chute la veille liée à des propos de Donald Trump - qui a assuré être en négociations avec l'Iran sur une fin des hostilités -, les cours de l'or noir ont repris leur progression mardi, en l'absence d'avancée concrète.

Pour Art Hogan, "le marché a montré comment il réagirait si nous disposions réellement d'une issue à ce conflit en Iran".

L'optimisme "s'est estompé au fil de la journée" lundi, et n'est plus à l'agenda mardi, ajoute l'analyste.

"Le problème, c’est que l’Iran n’a pas corroboré les déclarations du président" américain, relève Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Au contraire, il a nié que des discussions aient eu lieu, laissant les acteurs du marché dans une situation incertaine, entre l'espoir d'une fin de la guerre et la perspective d'un conflit prolongé", souligne M. O'Hare.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a multiplié les annonces grandiloquentes, qu'il a régulièrement contredites lui-même par la suite.

Un phénomène désigné par l'acronyme "Taco" ("Trump se dégonfle toujours").

"La popularité de cette expression (...) continue de nous hanter", pour M. Hogan.

Selon lui, tant que l’Iran n’aura pas confirmé qu’il est prêt à négocier pour mettre fin à la guerre, "nous ne seront pas près de trouver une sortie à cette impasse".

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain remontait à 4,40% vers 13H55 GMT contre 4,34% à la clôture la veille.

Côté entreprises, le fabricant américain de routeurs Netgear (+9,84% à 24,23 dollars) profitait de la nouvelle interdiction lancée par les Etats-Unis sur les routeurs grand public fabriqués en dehors du sol national.

Les routeurs sont les boîtiers dans chaque foyer qui connectent ordinateurs, téléphones et objets connectés à internet.

Le géant de la gestion d'actifs Apollo Global Management (-4,13% à 105,89 dollars) évoluait dans le jour, après avoir annoncé restreindre les retraits d'un important fonds de crédit privé, dans un contexte de craintes sur la pérennité économique du secteur.

Depuis le début de l'année, le titre a reculé de plus de 26%.

Le spécialiste de l'informatique à distance ("cloud") Coreweave reculait de 0,29% à 81,79 dollars, malgré la mise à jour d'une recommandation par Bank of America, qui estime l'entreprise bien positionnée pour profiter de la demande croissante pour les infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle (IA).

Nasdaq