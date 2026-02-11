Le fonds d'État indonésien est prêt à accroître ses investissements grâce aux nouvelles normes en matière de flottabilité

Le fonds a acheté des actions à grande capitalisation lors de la récente chute de l'indice

Le fonds estime que l'économie indonésienne est solide malgré les récentes difficultés du marché

Les entreprises pourraient avoir besoin d'émettre 12 milliards de dollars d'actions pour se conformer aux règles

Le fonds de sécurité sociale de l'État indonésien est prêt à augmenter ses investissements en actions, a déclaré mercredi son directeur des investissements, alors que la bourse s'apprête à doubler le flottant minimum, à la suite des récents plongeons spectaculaires du marché. Lesactions indonésiennes ont perdu environ 120 milliards de dollars en valeur de marché depuis que le fournisseur d'indices MSCI a signalé le mois dernier le risque d'une rétrogradation au statut de marché frontière , car les données disponibles sur le marché obscurcissent la propriété des actions et les pratiques commerciales.

"Acheter des actions est essentiellement un vote de confiance pour l'économie", a déclaré Edwin Ridwan de BPJS Ketenagakerjaan, le fonds qui est l'un des plus grands investisseurs institutionnels d'Indonésie, gérant des actifs d'une valeur de 900,7 trillions de rupiah (53,69 milliards de dollars).

"Nous sommes convaincus que l'économie indonésienne, comparée à d'autres économies, est encore bonne, grâce à notre bonus démographique et à l'abondance de nos ressources naturelles", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Reuters.

La confiance dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est a diminué ces derniers mois, les investisseurs étant devenus méfiants quant à l'objectif de forte croissance du président Prabowo Subianto et à son impact sur la santé budgétaire et l'indépendance de la banque centrale. Dans le cadre des mesures de réforme visant à répondre aux préoccupations de MSCI , l'Indonésie prévoit d'augmenter le niveau minimum de flottant, ou d'actions librement négociables, à 15 % à terme, contre 7,5 % aujourd'hui.

Le projet d'acheter des actions nouvellement émises avec des fondamentaux solides est en ligne avec l'objectif du fonds d'augmenter l'exposition au marché boursier jusqu'à 25 % d'ici 2028,a ajouté Edwin.

Lors de la récente chute de l'indice, le fonds a acheté des actions d'entreprises à forte capitalisation boursière, dont de grandes banques, après qu'elles soient devenues bon marché, a-t-il dit, sans donner plus de détails.

Les perspectives économiques à long terme de l'Indonésie sont soutenues par l'importance de ses matières premières pour l'expansion technologique mondiale et la délocalisation des entreprises hors de Chine.

Les entreprises pourraient avoir à offrir quelque 12 milliards de dollars de nouvelles actions pour répondre à la nouvelle exigence de flottant, selon les données de l'Indonesia Stock Exchange (IDX), ce qui devrait être un défi dans un marché relativement peu profond.

Edwin a toutefois ajouté que les investisseurs institutionnels, tels que la BPJS, disposaient de liquidités suffisantes et que les investisseurs étrangers pouvaient potentiellement revenir sur le marché.

Environ 8,5 % des actifs de la BPJS sont investis dans des actions et 4 % dans des fonds communs de placement en actions, ce qui signifie qu'elle pourrait disposer de 140 billions de rupiahs supplémentaires à investir si elle devait augmenter son exposition aux actions à 25 % cette année, a-t-il déclaré.

À la suite de l'avertissement de MSCI, l'agence de notation Moody's a revu à la baisse les perspectives de notation des obligations du gouvernement et des entreprises, en raison de préoccupations concernant la cohérence et la crédibilité de la politique.

Plus des trois quarts des actifs de la BPJS sont investis dans des obligations d'État, mais Edwin a déclaré qu'il était certain que le gouvernement maintiendrait son déficit budgétaire annuel en dessous d'un plafond statutaire de 3 % afin de garantir la prudence fiscale, ce qui a réchauffé le sentiment des investisseurs mondiaux.

(1 $ = 16 775 rupiahs)