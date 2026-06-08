Le fonds Blue Owl, confronté à des demandes de rachat, lève 500 millions de dollars grâce à une émission obligataire, rapporte Bloomberg News

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Un fonds de crédit privé géré par Blue Owl Capital OWL.N , qui avait imposé plus tôt cette année des restrictions sur les rachats des investisseurs, a levé 500 millions de dollars grâce à une émission d'obligations notées “investment grade”, a rapporté lundi Bloomberg News, citant une source proche du dossier.

Blue Owl n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Voici plus de détails tirés du rapport:

* Blue Owl Credit Income Corp (OCIC) a fixé le prix de ses obligations à cinq ans à un spread de 255 points de base au-dessus des bons du Trésor américain, à un prix de réoffre de 98,771, selon le rapport .

* Le spread s'est resserré d'environ 25 points de base par rapport aux discussions initiales sur le prix, ajoute le rapport.

* Le produit de l'émission servira à rembourser la dette, précise le rapport.

* OCIC est structurée comme une société de développement commercial, un véhicule qui lève des fonds propres et les associe à un effet de levier pour financer des prêts, principalement à des entreprises de taille moyenne.

* Ces derniers mois, les investisseurs fortunés ont cherché à retirer leurs fonds des véhicules de crédit privés, dans un contexte d'inquiétudes concernant l'assouplissement des critères d'octroi de prêts et le risque que l'IA ne perturbe le secteur des logiciels, un domaine d'exposition clé pour bon nombre de ces fonds.

* La société avait plafonné les retraits à 5 % des parts de deux de ses fonds plus tôt dans l'année, après avoir reçu un nombre record de demandes de rachat au premier trimestre.