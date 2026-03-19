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Le fonds activiste Elliott Investment renforce sa position dans Align Technology
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 15:02

Align Technology affiche une hausse de près de 4% en début de séance américaine après que le fonds activiste Elliott Investment a annoncé avoir augmenté sa participation dans la société de dispositifs dentaires.

Elliott Investment Management a accumulé une participation importante dans Align Technology et devient l'un des actionnaires les plus importants du groupe et devrait travailler dans l'objectif de faire augmenter le cours de l'action, une nouvelle qui fait progresser le titre de près de 4% à l'ouverture de Wall Street.

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ALIGN TECHNOLOGY
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