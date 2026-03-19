Le fonds activiste Elliott Investment renforce sa position dans Align Technology
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 15:02
Elliott Investment Management a accumulé une participation importante dans Align Technology et devient l'un des actionnaires les plus importants du groupe et devrait travailler dans l'objectif de faire augmenter le cours de l'action, une nouvelle qui fait progresser le titre de près de 4% à l'ouverture de Wall Street.
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