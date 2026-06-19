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Le fondateur-PDG se renforce au capital d’Arverne
information fournie par Boursorama CP 19/06/2026 à 08:00

Pau, le 19 juin 2026 – Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), premier fournisseur français de
solutions géothermales annonce que Pierre Brossollet, fondateur et PDG du Groupe, réaffirme
sa confiance dans la trajectoire d’Arverne à travers la conclusion de contrats d’acquisition de
blocs d’actions hors marché représentant 5,76 % du capital1. Ces acquisitions seront
effectuées par Geogreen auprès d’actionnaires historiques minoritaires, dont Alhia Green et
Langa International.
Alhia Green, société d’investissement spécialisée dans le financement de projets liés à la
transition énergétique, et Langa International, acteur reconnu du développement et de
l’investissement dans les énergies renouvelables, comptent parmi les investisseurs
historiques d’Arverne. Après avoir accompagné le développement du Groupe depuis ses
origines, ils cèdent ainsi leur participation au fondateur PDG, marquant l’aboutissement d’un
cycle d’investissement réussi. Cette opération illustre la volonté du fondateur de consolider sa
position d’actionnaire de référence.
Pierre Brossollet, fondateur et PDG d’Arverne
« Je remercie chaleureusement Gilles Lebreux, à travers Alhia Green et Langa International, pour
sa confiance et son engagement aux côtés d’Arverne. Sa vision stratégique et son soutien dans
les premières phases de développement ont joué un rôle déterminant dans la structuration du
Groupe et la concrétisation de notre ambition. »

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