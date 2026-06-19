Le fondateur-PDG se renforce au capital d’Arverne

Pau, le 19 juin 2026 – Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), premier fournisseur français de

solutions géothermales annonce que Pierre Brossollet, fondateur et PDG du Groupe, réaffirme

sa confiance dans la trajectoire d’Arverne à travers la conclusion de contrats d’acquisition de

blocs d’actions hors marché représentant 5,76 % du capital1. Ces acquisitions seront

effectuées par Geogreen auprès d’actionnaires historiques minoritaires, dont Alhia Green et

Langa International.

Alhia Green, société d’investissement spécialisée dans le financement de projets liés à la

transition énergétique, et Langa International, acteur reconnu du développement et de

l’investissement dans les énergies renouvelables, comptent parmi les investisseurs

historiques d’Arverne. Après avoir accompagné le développement du Groupe depuis ses

origines, ils cèdent ainsi leur participation au fondateur PDG, marquant l’aboutissement d’un

cycle d’investissement réussi. Cette opération illustre la volonté du fondateur de consolider sa

position d’actionnaire de référence.

Pierre Brossollet, fondateur et PDG d’Arverne

« Je remercie chaleureusement Gilles Lebreux, à travers Alhia Green et Langa International, pour

sa confiance et son engagement aux côtés d’Arverne. Sa vision stratégique et son soutien dans

les premières phases de développement ont joué un rôle déterminant dans la structuration du

Groupe et la concrétisation de notre ambition. »