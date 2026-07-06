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Le fondateur du WEF, Schwab, cherche à revenir au sein du forum en occupant un poste de conseiller, selon le WSJ
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 20:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse du représentant de Schwab)

Le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, aurait prévu de revenir au sein de l'organisation en occupant un poste de conseiller qui lui permettrait d'avoir son mot à dire dans la nomination de ses futurs dirigeants, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des courriers adressés aux membres du conseil d'administration.

Pendant des décennies, Klaus Schwab a été le visage du rassemblement annuel du Forum économique mondial (FEM), qui réunit des dirigeants du monde des affaires et de la politique dans la station de montagne suisse de Davos, devenue un symbole de la mondialisation.

Il a démissionné du Forum économique mondial en avril de l’année dernière à la suite d’une lettre d’un lanceur d’alerte alléguant des fautes professionnelles. Le Forum économique mondial a clos une enquête en août 2025, le dégageant de toute responsabilité.

Larry Fink, directeur général de BlackRock, et André Hoffmann, vice-président de Roche Holding, ont été nommés coprésidents par intérim du conseil d’administration du WEF.

Un représentant de Klaus Schwab a refusé de commenter l’article du WSJ. Le WEF n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant ces informations.

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