Le fondateur de Rockstar Energy renforce sa participation dans Celsius et souhaite en prendre la direction, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Celsius au paragraphe 6, contexte)

Celsius Holdings CELH.O subit la pression de Russ Savage, fondateur de Rockstar Energy, qui a accumulé une participation de près de 5% dans le fabricant de boissons énergisantes et réclame le remplacement de sa direction, a rapporté vendredi la chaîne CNBC.

M. Savage, qui a fondé Rockstar en 2001 et vendu la marque de boissons énergisantes à PepsiCo pour 3,85 milliards de dollars en 2020, contrôle désormais plus de 12 millions d’actions de Celsius, soit 4,7% de la société, a-t-il déclaré à CNBC.

PepsiCo a renforcé sa participation dans Celsius l’année dernière et a confié à cette dernière la gestion de son portefeuille de boissons énergisantes aux États-Unis, composé de ses marques Celsius et Alani Nu, ainsi que de Rockstar Energy, propriété de PepsiCo.

M. Savage a également déclaré à CNBC qu’il serait disposé à prendre la direction générale de Celsius, arguant que la direction actuelle de la société avait perdu toute crédibilité auprès des investisseurs.

Selon l’article, M. Savage conseillait de manière informelle Celsius depuis plus d’un an sur les questions de coûts et de marketing, mais ses recommandations avaient été largement ignorées.

“Les membres de notre conseil d’administration et de notre équipe de direction ont collaboré à de nombreuses reprises avec Russ Savage au cours des dernières années”, a déclaré un porte-parole de Celsius à Reuters.

M. Savage n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information.

À la suite de cet article, l’action Celsius a progressé d’environ 13% vendredi après-midi, un jour après avoir chuté de 18% suite à la publication de résultats trimestriels inférieurs aux estimations de Wall Street.

Le directeur général de Celsius, John Fieldly, a déclaré jeudi que les ventes de la société avaient souffert de ses “efforts de rationalisation des produits” en cours et d’une pause dans l’innovation, alors qu’elle se concentrait sur l’intégration d’Alani Nu, acquise en 2025, et de Rockstar dans son réseau de distribution.

“Nous sommes un moteur de croissance essentiel pour le secteur de l’énergie, et nous commençons tout juste à exploiter pleinement le potentiel de notre portefeuille en pleine expansion”, a déclaré M. Fieldly lors d’une conférence téléphonique post-résultats.