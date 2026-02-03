Le fondateur de Knight Vinke déclare que son fonds ne peut pas investir dans des États-Unis incertains sous Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'État de droit n'est pas appliqué uniformément aux États-Unis, selon le directeur général du fonds

*

Knight Vinke souhaite que l'entreprise britannique SSE développe l'éolien offshore

*

Eric Knight souhaite rencontrer les dirigeants de SSE au début de l'année 2026

(Ajout d'un commentaire de la Maison Blanche aux paragraphes 11 et 12) par Simon Jessop et Susanna Twidale

Eric Knight a déclaré que son fonds spéculatif ne peut pas investir aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump parce que les risques sont devenus trop importants, mais que des profits peuvent être réalisés en Europe où les règles et les politiques pour les projets d'énergie verte sont plus prévisibles.

Knight Vinke Asset Management, basé à Monaco, a vendu le dernier de ses avoirs américains en août, a déclaré son directeur général et fondateur Knight à Reuters lors d'une récente interview.

Le fonds, que Knight a fondé en 2003 et qui s'est fait connaître en partie en poussant Shell SHEL.L à s'unifier en une seule société en 2005, a enregistré un rendement de 17,9 % en 2025, selon une lettre adressée à ses investisseurs et consultée par Reuters.

Après avoir investi dans tous les secteurs, du pétrole aux banques, Knight s'est concentré sur le secteur de l'énergie ces dernières années, en lançant l'année dernière un fonds dédié à la transition énergétique.

Toutefois, les risques liés à l'investissement dans les sociétés d'énergie alternative aux États-Unis sont devenus trop élevés, a-t-il déclaré.

"C'est devenu ininvestissable parce que l'État de droit n'est pas appliqué de manière uniforme", a déclaré M. Knight, "les vents contraires sont trop forts."

L'administration Trump a mis en pause la construction de cinq grands projets éoliens offshore à la fin de l'année dernière, ce qui a fait chuter les prix des actions, et le mois dernier, Trump a qualifié les parcs éoliens de "perdants". Les actions de la société éolienne danoise Orsted ORSTED.CO ont plongé à un niveau record en août après que le gouvernement américain a interrompu les travaux sur son projet éolien Revolution presque achevé au large de Rhode Island.

La société pétrolière norvégienne Equinor EQNR.OL , quant à elle, a subi une dépréciation de près d'un milliard de dollars sur sa division énergie verte après l'arrêt de son projet Empire Wind 1.

Des juges fédéraux ont depuis autorisé la poursuite des travaux sur les cinq projets, qui se battent contre l'administration devant les tribunaux.

Taylor Rogers, porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré que l'industrie de l'énergie verte avait bénéficié d'un traitement préférentiel injuste sous l'ancien président Joe Biden.

"Le président Trump a inversé le cours de la dangereuse croisade idéologique de Joe Biden contre les compagnies pétrolières et gazières en libérant l'énergie américaine afin de réduire les coûts pour les familles et les entreprises américaines et de protéger notre sécurité nationale", a-t-elle déclaré.

PLANS POUR AUGMENTER LA CAPACITÉ ÉOLIENNE DE SSE

M. Knight se concentre plutôt sur la société britannique SSE, qui possède une importante activité de production et de transport d'électricité ainsi qu'une unité de production d'énergie éolienne en mer, et prévoit que sa valeur pourrait doubler au cours des cinq à dix prochaines années. Le fonds de M. Knight, dont la participation dans SSE est actuellement inférieure au seuil de 3 % exigeant une déclaration publique, a accumulé suffisamment d'actions pour inciter l'entreprise à accroître ses investissements, en soutenant un nouveau plan de dépenses en capital de 33 milliards de livres (45,16 milliards de dollars) , mais en demandant que davantage de fonds soient consacrés à l'énergie éolienne en mer au Royaume-Uni.

Il a déclaré que SSE devrait consolider son projet Berwick Bank au large de la côte écossaise, l'un des plus grands au monde, avec d'autres actifs locaux pour créer un projet d'énergie éolienne plus grand et connecté qui peut produire plus d'énergie à un coût plus bas.

Pour ce faire, il a déclaré que SSE devrait conserver 100 % du projet plutôt que de vendre de petites participations, comme sa direction l'a fait précédemment avec d'autres actifs éoliens offshore.

Il a également suggéré de vendre des actifs qui sont sur le point de perdre des flux de revenus garantis à mesure que les contrats soutenus par le gouvernement ou les accords d'achat d'électricité approchent de leur fin, y compris un portefeuille d'actifs éoliens terrestres.

Après avoir écrit au conseil d'administration en février 2025 pour souligner la nécessité d'une plus grande ambition et d'une plus grande concentration, M. Knight a déclaré qu'il prévoyait de rencontrer à nouveau la SSE au début de 2026, après la conclusion de plusieurs groupes de travail internes de la SSE.

Un porte-parole a déclaré que la SSE ne spéculait pas sur les opinions des actionnaires individuels.

M. Knight a déclaré que son fonds continuerait également à faire pression sur le gouvernement britannique, les syndicats et d'autres partis politiques sur sa vision de créer des projets éoliens beaucoup plus importants. Il a ajouté qu'il prévoyait d'organiser un forum pour les parties prenantes avant Pâques.

M. Knight, qui a acheté des actions de SSE il y a plusieurs années, a déclaré que l'action s'était bien comportée, en particulier depuis ses "observations" au conseil d'administration en février dernier et le plan de "transformation" qui en a résulté, visant à investir massivement dans le réseau électrique.

Depuis février 2025, le cours de l'action de SSE a augmenté de plus de 60 % et la société est actuellement évaluée à environ 28 milliards de livres (38,28 milliards de dollars), mais elle pourrait augmenter considérablement si la société soutenait sa stratégie, a déclaré M. Knight.

"D'ici 5 à 10 ans, elle pourrait valoir 60 milliards (livres), ce qui la rapprocherait de BP BP.L , dont la valeur boursière s'élève à un peu moins de 70 milliards de livres.

(1 $ = 0,7307 livre)