Le FMI évoque une montée des risques économiques à moyen terme

WASHINGTON (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) a appelé mardi à surveiller avec attention l'évolution des facteurs de faiblesse financière, dont la montée de l'endettement, susceptibles d'accroître les risques auxquels est exposée la croissance mondiale en soulignant qu'un assouplissement supplémentaire des politiques monétaires n'était pas la bonne réponse. L'organisation internationale prévoit un petit rebond de la croissance mondiale cette année et l'an prochain mais elle a revu en légère baisse ses estimations la semaine dernière. Elle estime que la croissance 2019 aurait été réduite d'un demi-point de pourcentage sans les multiples baisses de taux d'intérêt décidées par les banques centrales de pays développés et émergents, un mouvement sans précédent depuis la crise financière de 2008. Mais amplifier encore l'assouplissement monétaire à ce stade du cycle économique et dans un contexte de montée des faiblesses financières pourrait menacer la croissance à moyen terme, estiment Tobias Adrian, directeur du département des politiques monétaires et des marchés de capitaux, et Fabio Natalucci, son adjoint, sur un blog du Fonds. "Si l'on adopte une vision à plus long terme (...), l'assouplissement des conditions financières mondiales si tard dans le cycle économique et l'accumulation continue des vulnérabilités financières - parmi lesquelles la hausse des valorisations des actifs à des niveaux tendus sur certains marchés et dans certains pays, la hausse de l'endettement et les importants flux de capitaux vers les marchés émergents - pourraient menacer la croissance à moyen terme", écrivent-ils. Ils notent que les taux de défaut ont déjà augmenté sur le marché de la dette à haut rendement ("high yield") aux Etats-Unis comme sur les marchés obligataires chinois même s'ils restent bas et que certaines dettes de marchés émergents se traitent à des niveaux tendus. Si le mouvement synchronisé d'assouplissement monétaire observé l'an dernier a contribué à limiter les risques, les autorités doivent désormais envisager de recourir à d'autres outils, comme les coussins de capitaux contracycliques, afin d'"empêcher la montée des vulnérabilités de mettre en danger la croissance à moyen terme", ajoutent-ils. (Andrea Shalal, version française Marc Angrand)

