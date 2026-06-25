Le FMI estime qu'il faudra du temps pour que les prix de l'énergie et des matières premières reviennent à la normale après l'accord entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les précédentes prévisions de croissance mondiale du FMI, les cours du pétrole et la croissance en Inde aux paragraphes 4 à 10) par David Lawder et Andrea Shalal

Le Fonds monétaire international a déclaré jeudi avoir constaté une baisse des prix de l’énergie et des matières premières depuis l’accord entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin aux hostilités et à rouvrir le détroit d’Ormuz, mais il faudra du temps pour que les prix et les flux commerciaux dans le Golfe reviennent à la normale. La porte-parole du FMI, Julie Kozack,a déclaré lors d’un point presse que, dans la prochaine mise à jour de ses « Perspectives économiques mondiales » prévue le 8 juillet, le Fonds décidera s’il maintient les trois scénarios de croissance présentés en avril, qui dépendaient de l’issue du conflit avec l’Iran. Le détroit d’Ormuz étant resté fermé en mai, ce qui a maintenu les cours de référence du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril, Mme Kozack avait indiqué que l’économie mondiale s’éloignait de la « prévision de référence » plus favorable, qui tablait sur une fin rapide du conflit, pour s’orienter vers un « scénario défavorable » avec une croissance mondiale de 2,5 % pour 2026. Ce scénario défavorable tablait sur un prix moyen du pétrole de 100 dollars le baril pour l’ensemble de l’année 2026, mais aussi sur un resserrement des conditions financières et une hausse des anticipations d’inflation.

Mme Kozack a déclaré jeudi que les anticipations inflationnistes étaient bien ancrées, certaines banques centrales ayant décidé de relever leurs taux d’intérêt, et que les conditions financières restaient accommodantes, les pays développés comme les marchés émergents pouvant accéder aux marchés financiers internationaux.

Les contrats à terme de référence sur le Brent pour livraison en août LCOc1 s’échangeaient jeudi autour de 73 dollars le baril, leur plus bas niveau depuis avant le 28 février, date du début de la guerre soutenue par les États-Unis contre l’Iran.

Mme Kozack a également indiqué que les prix de l’urée, d’autres engrais et des métaux de base avaient baissé avec la reprise des expéditions depuis les pays du Golfe, mais qu’il faudrait du temps pour que les prix et les échanges reviennent à la normale en raison des délais de livraison vers les destinations finales.

« Cela signifie donc qu’il faudra un certain temps avant que nous… revenions à une situation normale, et bien sûr, tout cela suppose que le cessez-le-feu soit maintenu », a déclaré Mme Kozack.

Elle a indiqué que le FMI était particulièrement préoccupé par l’impact du conflit sur les pays en développement qui sont des importateurs nets d’énergie et disposent de peu de réserves budgétaires ou de stocks de pétrole et d’autres matières premières, notamment en Afrique.

Interrogée sur l’impact de la guerre sur l’Inde, Mme Kozack a indiqué que la demande intérieure indienne restait forte, avec une croissance du PIB réel prévue à 6,5 % pour l’exercice 2026-2027.