Le festival de shopping de mi-année en Chine met en évidence la faiblesse de la demande et le rôle croissant de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les promotions ont débuté à la mi-mai et se poursuivront du 20 au 21 juin

* Les ventes au détail du mois de mai ont reculé de 0,6% en glissement annuel

* L'événement de cette année pourrait donner des indications sur la popularité des outils d'achat basés sur l'IA

par Casey Hall et Sophie Yu

Le deuxième plus grand festival du shopping en Chine touche à sa fin dans une ambiance morose, soulignant la faiblesse de la confiance des consommateurs et la pression exercée par le gouvernement sur les plateformes de commerce électronique pour qu’elles renoncent aux remises excessives.

Célébrant la création de la plateforme de commerce électronique JD.com 9618.HK le 18 juin, le festival de shopping de mi-année « 618 » était autrefois le reflet d’un commerce en ligne en plein essor, qui stimulait à son tour la croissance économique. Il est passé d’un événement d’une journée à une période de plusieurs semaines durant laquelle toutes les grandes plateformes de commerce électronique proposent des offres promotionnelles.

Il est donc devenu difficile de maintenir l’enthousiasme des consommateurs, d’autant plus que la Chine continue de faire face à une crise du secteur immobilier qui dure depuis des années et à des tensions commerciales toujours latentes avec les États-Unis, qui ont contribué à fragiliser la sécurité de l’emploi.

Yu Yang, ingénieure dans une entreprise Internet à Pékin, a déclaré n’avoir pratiquement rien acheté cette année.

“J’ai acheté de la lessive, mais pas parce qu’elle était en promotion, simplement parce que je n’en avais plus”, a-t-elle expliqué.

UN ÉLOIGNEMENT SALUTAIRE DES PROMOTIONS

Cette année, l’événement organisé sur des plateformes telles que JD.com et Tmall ( 9988.HK , filiale d’Alibaba) a débuté à la mi-mai et se poursuivra jusqu’au 20 ou 21 juin — soit une durée d’environ 40 jours et trois à quatre jours de shopping de plus que l’année dernière, selon la plateforme. Le festival « 618 » de l’année dernière, qui avait duré environ une semaine de plus que l’édition 2024, a vu la valeur brute des marchandises vendues (GMV), un indicateur commercial couramment utilisé dans le commerce électronique, grimper de 15% pour atteindre 855,6 milliards de yuans (127 milliards de dollars), selon le fournisseur de données sur le commerce de détail Syntun. Les montants des dépenses quotidiennes ont toutefois baissé.

Cette année, les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires global progresse d’un point de pourcentage à un chiffre en raison de la prolongation de la période de soldes. Les données relatives à l’événement de cette année devraient être publiées la semaine prochaine.

Alors que les autorités chinoises cherchent à lutter contre les pratiques concurrentielles acharnées, Alibaba a déclaré que le festival de cette année avait marqué un “tournant décisif”, les “marques privilégiant des marges saines plutôt que les chiffres de vente spectaculaires”.

JD.com, PDD et Douyin (la version chinoise de TikTok, détenue par ByteDance) n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant les ventes du 618 de cette année.

“Cette fois-ci, nous avons l’impression que c’est assez calme. Je pense que c’est une bonne chose pour le marché. Cela montre que les habitudes de consommation des gens se sont normalisées, qu’ils ne se contentent pas de faire des provisions uniquement pendant les grandes fêtes du shopping”, a déclaré Derek Deng, responsable des produits de consommation chez Bain & Company pour la Grande Chine.

Les ventes au détail ont reculé de 0,6% en glissement annuel en mai, ce qui constitue la première baisse depuis décembre 2022, alors que la deuxième économie mondiale était encore soumise à des restrictions strictes liées à la pandémie de COVID-19.

Les données publiées mardi ont mis en évidence une forte baisse des achats de voitures, d’appareils électroménagers, de meubles, de bijoux et de matériaux de construction, malgré les subventions gouvernementales destinées à soutenir les achats de grande valeur.

L’adoption d’outils d’IA par les entreprises de commerce électronique s’est généralisée au cours du premier semestre 2026, et les analystes chercheront à déterminer dans quelle mesure les consommateurs utilisent ces outils. Alibaba a, par exemple, intégré son modèle d’IA Qwen à l’ensemble de la gamme de produits de sa plateforme Taobao, permettant ainsi aux consommateurs de parcourir, comparer et acheter des articles via l’application Qwen en discutant avec l’agent d’intelligence artificielle, plutôt que de naviguer manuellement parmi les annonces sur les applications de commerce en ligne.

Jason Yu, directeur général de CTR Market Research, a déclaré que toutes les grandes entreprises de commerce électronique utilisaient le 618 pour tester leurs outils d’IA.

“Il ne s’agit donc pas seulement d’un champ de bataille pour le commerce en ligne, mais aussi davantage d’un champ de bataille technologique pour toutes ces grandes plateformes”, a-t-il ajouté.

(1 $ = 6,7616 yuans chinois)