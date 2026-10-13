Le FBI arrête un ancien employé d'OpenAI pour avoir installé un dispositif d'écoute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions aux paragraphes 2 et 3)

OpenAI a déclaré mardi que le Federal Bureau of Investigation (FBI) avait arrêté un ancien employé dans le cadre d'une affaire concernant un dispositif d'écoute sophistiqué découvert dissimulé dans l'un de ses bureaux.

Le créateur de ChatGPT a utilisé ses modèles d’IA internes pour identifier la personne responsable de la pose du dispositif et remonter à sa source, a-t-il indiqué dans un message publié sur X.

« Nous avons saisi le FBI de cette affaire, et nous sommes reconnaissants envers les agents et les procureurs qui ont agi rapidement pour procéder à cette arrestation. L’enquête du FBI se poursuit et nous continuerons à soutenir leur travail », a déclaré OpenAI.