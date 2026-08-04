Le fabricant taïwanais de puces PSMC affirme que sa direction reste stable après le décès de son président

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte tirés du paragraphe 2) par Wen-Yee Lee

L'équipe de direction de la société taïwanaise Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp (PSMC)

6770.TW reste stable et sa coopération avec Micron MU.O se poursuivra comme prévu, a déclaré mardi le président par intérim Brian Shieh.

La quatrième plus grande fonderie taïwanaise en termes de chiffre d’affairesa annoncé vendredi que son fondateur et président, Frank Huang, était décédé des suites d’une insuffisance cardiopulmonaire.

“L’équipe de direction reste stable”, a déclaré M. Shieh, ajoutant que la stratégie de l’entreprise resterait inchangée et suivrait la direction définie par son défunt président. PSMC fabrique des puces de mémoire vive dynamique (DRAM) ainsi que des puces logiques à nœuds matures, notamment des circuits intégrés de gestion de l’alimentation et des circuits intégrés de pilotage d’écran.

Plus tôt cette année, Powerchip a vendu son usine de fabrication de puces P5 située dans le comté de Miaoli au fabricant américain de puces Micron et a conclu un accord de fabrication en sous-traitance à long terme.

Dans le cadre de cet accord, PSMC fournirait une partie des services de fabrication post-wafer (PWF) pour les puces mémoire à large bande passante de Micron, un composant essentiel des processeurs d’IA.

M. Shieh a déclaré que la coopération de l’entreprise avec Micron se déroulerait comme prévu.

La société avait annoncé en juillet qu’une mini-ligne d’essai destinée à sa coopération avec Micron serait mise en place d’ici la fin de l’année et que la production en série était prévue pour le quatrième trimestre 2027.