Le fabricant taïwanais de puces Nanya prévoit d'investir 6 milliards de dollars en 2027, profitant de l'essor de l'IA

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* Les dépenses prévues pour 2027 sont quatre fois supérieures au total de cette année

* La révolution de l'IA stimule la demande en puces mémoire

* Parmi les clients de Nanya figurent Google, Nvidia et Qualcomm

par Wen-Yee Lee

Le fabricant taïwanais de puces mémoire Nanya Technology 2408.TW a annoncé vendredi qu’il prévoyait des dépenses d’investissement de plus de 200 milliards de dollars taïwanais (6,2 milliards de dollars) l’année prochaine, soit environ quatre fois le chiffre de cette année, dans un contexte de forte hausse de la demande de puces mémoire portée par l’essor de l’IA. Le président Pei-Ing Lee a déclaré lors d’une conférence de presse en ligne que ce plan de dépenses préliminaire visait à accélérer les investissements dans une nouvelle usine, bien que le budget doive encore être approuvé par le conseil d’administration. M. Lee s’est exprimé après que Nanya a annoncé un chiffre d’affaires non audité de 82,55 milliards de T$ pour le deuxième trimestre, en hausse de 684 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net de la société a bondi de 1 324 % pour atteindre 50,19 milliards de T$, tandis que la marge brute s’est améliorée, passant de -20,6 % l’année précédente à 79,5 %. Nanya, qui compte parmi ses clients Nvidia NVDA.O , Qualcomm

QCOM.O et Google GOOGL.O , prévoit de dépenser plus de 50 milliards de T$ cette année, a déclaré M. Lee. L'investissement total dans la nouvelle usine atteindra environ 480 milliards de T$ à pleine capacité de production, a-t-il ajouté.

L'IA, MOTEUR DE PERSPECTIVES À LONG TERME PLUS FAVORABLES La première phase de la nouvelle usine devrait atteindre une capacité de 30 000 plaquettes par mois en 2028, pour passer ensuite à 45 000 plaquettes par mois.

M. Lee a déclaré que les changements structurels induits par l’intelligence artificielle favorisaient des perspectives à long terme plus solides pour le secteur de la mémoire, ajoutant que la pénurie actuelle d’approvisionnement devrait persister pendant plusieurs trimestres encore.

Les fabricants mondiaux de mémoires, notamment Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , intensifient leurs investissements pour répondre à la demande croissante en mémoires liée à l’IA.

Commentant la volonté de la Corée du Sud d’accroître sa production de semi-conducteurs, M. Lee a déclaré que ces efforts étaient positifs pour l’écosystème global du secteur et reflétaient la confiance dans la demande du marché. Les actions de Nanya, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 47 milliards de dollars, n’étaient pas cotées vendredi, la Bourse de Taïwan étant fermée en raison d’un typhon.

(1 dollar = 32,0680 dollars taïwanais)