Le fabricant sud-coréen de matériaux pour batteries L&F indique que la valeur de l'accord d'approvisionnement avec Tesla a été réduite à seulement 7 386 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant sud-coréen de matériaux pour batteries L&F 066970.KQ a déclaré lundi que la valeur de son contrat d'approvisionnement pour 2023 avec Tesla

TSLA.O avait été ramenée de 2,9 milliards de dollars à seulement 7 386 dollars.