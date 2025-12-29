 Aller au contenu principal
Le fabricant sud-coréen de matériaux pour batteries L&F indique que la valeur de l'accord d'approvisionnement avec Tesla a été réduite à seulement 7 386 dollars
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 08:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant sud-coréen de matériaux pour batteries L&F 066970.KQ a déclaré lundi que la valeur de son contrat d'approvisionnement pour 2023 avec Tesla

TSLA.O avait été ramenée de 2,9 milliards de dollars à seulement 7 386 dollars.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
475,1900 USD NASDAQ -2,10%
