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Le fabricant polonais de satellites Creotech prévoit de multiplier par dix sa capacité de production et met en garde contre la dépendance de l'Europe vis-à-vis des fusées américaines
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 09:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Creotech prévoit de construire en 2029 une usine capable de produire 40 satellites de types différents par an, ou 100 satellites d’un même modèle

* L'entreprise va ouvrir des filiales en France et en Allemagne dans les semaines à venir et vise la production de satellites de 500 kg d'ici 2032

* Le directeur général Brona prévient que l’Europe dépendra des fusées américaines pendant des années

par Stefan Gardawski et Marta Maciag

Le fabricant polonais de satellites Creotech Instruments CRI1.WA prévoit de multiplier par dix sa capacité de production d’ici 2029, a déclaré vendredi son directeur général, Grzegorz Brona, tout en avertissant que l’Europe resterait dépendante des fusées américaines pour mettre ses satellites en orbite pendant des années.

M. Brona s’est entretenu avec Reuters à Sopot deux jours après que l’Ukraine a déclaré que SpaceX SPCX.O avait limité son utilisation de Starshield , la version militaire du réseau de satellites Starlink. L’action d’Eutelsat ETL.PA , largement considérée comme le principal concurrent européen de Starlink, a bondi de 23 % mercredi et a clôturé la semaine en hausse de 28 %.

Interrogé sur la capacité de l’industrie européenne à construire une alternative à Starlink, M. Brona a répondu que le continent pourrait produire des milliers de satellites sans pour autant disposer de quelqu’un pour les lancer.

"Les lanceurs sont désormais en train de devenir un moyen de pression politique sur l’Union européenne entre les mains de l’administration du président américain Donald Trump", a-t-il déclaré.

L’Europe a réalisé 8 des 324 lancements orbitaux mondiaux l’année dernière, contre 193 pour les États-Unis. À lui seul, Starlink représentait plus de 60 % des satellites actifs, selon les données de l’Agence spatiale européenne.

Creotech, qui ne construit pas de fusées, a écarté toute technologie américaine de ses satellites afin de contourner la réglementation américaine en matière d’exportation d’armes, en vertu de laquelle Washington peut bloquer la vente d’un satellite contenant ne serait-ce qu’une petite pièce d’origine américaine.

Pourtant, l’entreprise dépend toujours des fusées américaines. C’est SpaceX qui a mis en orbite les quatre satellites construits par Creotech pour le programme militaire polonais MikroGlob.

"Bien sûr, l’Europe se réveille", a déclaré M. Brona, évoquant les nouveaux programmes européens de fusées, notamment un lanceur allemand , mais il a ajouté que la construction d’un nombre suffisant de fusées prendrait probablement une décennie.

Par ailleurs, il a indiqué que des programmes concernant plusieurs grandes constellations de satellites de l’UE — des flottes d’engins spatiaux fonctionnant comme un seul et même système — étaient déjà en cours, et que Creotech avait pour objectif de répondre à leurs appels d’offres.

Le fabricant de satellites prévoit d’ouvrir en 2029 une usine capable de produire 40 satellites par an de types variés, ou jusqu’à 100 d’un même modèle, contre une dizaine environ dans son usine actuelle.

M. Brona a ajouté que Creotech commencerait à ouvrir des filiales en France et en Allemagne dans les semaines à venir et qu’elle visait à construire des satellites de 500 kg d’ici 2032.

Le chiffre d’affaires pour l’année prochaine est assuré, et l’entreprise devrait signer plusieurs autres contrats d’ici six mois, a déclaré M. Brona.

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