Le fabricant de taxis aériens électriques Archer s'associe à la Serbie pour développer les marchés mondiaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Archer Aviation ACHR.N a déclaré mercredi qu'il avait conclu un partenariat avec la Serbie en tant que partenaire privilégié du pays pour les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, dans le but de s'étendre sur les marchés mondiaux.

Selon l'accord, signé lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, la Serbie a la possibilité d'acheter une flotte initiale d'avions Midnight d'Archer et achètera jusqu'à 25 appareils.

"C'est un point positif pour Archer d'ajouter à son carnet de commandes d'avions avec une option d'achat, mais un point positif plus significatif serait qu'ils démontrent l'enveloppe de vol complète de leur avion Midnight", a déclaré Chris Pierce, analyste chez Needham.

Les fabricants de taxis aériens électriques intensifient leurs efforts d'expansion dans un contexte de demande croissante pour un mode de transport urbain plus rapide et plus durable.

La décision d'Archer intervient alors qu'elle s'appuie sur des partenariats public-privé pour lancer ses avions sur les marchés internationaux, notamment aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Inde, au Japon et en Corée du Sud.

La société sera le partenaire officiel des taxis aériens pour l'EXPO 2027 de Belgrade. Cet événement, qui devrait se dérouler de mai à août 2027, devrait présenter les transports de nouvelle génération et les avantages de la mobilité aérienne avancée.

L'année dernière, Archer a été nommé fournisseur officiel de taxis aériens pour les Jeux de Los Angeles 2028.

Archer a également ajouté qu'elle avait entamé un dialogue avec le gouvernement serbe afin d'explorer les possibilités de développement de l'industrialisation, notamment en ce qui concerne les aimants en terres rares et les minéraux critiques pour les batteries.